СМИ: в ресторан Де Ниро в Нью-Йорке прислали подозрительный пакет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция сообщает, что в ресторане никого не было, когда поступил подозрительный пакет, где, возможно, находилось взрывное устройство

Подозрительный пакет, похожий на те, что были отправлены накануне лидером Демократической партии США и на адрес телекомпании Си-эн-эн, был доставлен по адресу в Нью-Йорке, где находится ресторан, принадлежащий актеру Роберту Де Ниро, сообщают американские СМИ.

Телекомпания Си-эн-эн сообщает, что подозрительный пакет был найден на седьмом этаже здания на улице Гринвич Стрит, в котором расположена компания актера Tribeca Productions, а также принадлежащий ему ресторан Tribeca Grill.

Как рассказали источники телеканала, с помощью рентгена полицейские установили, что в пакете находится взрывное устройство, похожее на те, что накануне были адресованы членам Демократической партии США.

По данным Си-эн-эн, на посылке были аналогичным образом наклеены марки и был указан тот же обратный адрес, что на посылках, изученных полицией накануне.

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Полицейские у ресторана Tribeca Grill в Нью-Йорке

Телекомпания Эн-би-си, ссылаясь на источники в полиции, передает, что пакет со взрывным устройством был доставлен в ресторан Tribeca Grill рано утром по местному времени. Она также сообщает, что устройство похоже на те, которые посылались ранее высокопоставленным членам Демпартии США.

Полиция Нью-Йорка подтверждает лишь, что в настоящее время изучает подозрительный пакет, найденный в районе Трайбека. Его вывезли в полицейский участок в Бронксе, сообщил в "Твиттере" глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

Полиция уточняет, что помещение ресторана утром было пустым.

Критики Трампа

Роберт Де Ниро - известный критик президента США Дональда Трампа. Актер называл его "национальной катастрофой".

Си-эн-эн со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в почтовом отделении Делавэра была перехвачена посылка с подозрительным содержимым, предназначавшаяся бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

Агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник сообщает, что Байдену была адресована еще одна подобная посылка.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Ранее неизвестный разослал взрывные устройства в редакцию Си-эн-эн, экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим известным оппонентам Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными.

В Белом доме заявили, что рассматривают действия, направленные на бывших чиновников, политиков и журналистов, как акты устрашения и осуждают их.

Трамп в свою очередь заявил, что сейчас время для единства, нужно быть вместе и посылать точный, сильный, безошибочный сигнал: такие действия или угрозы политического насилия в любом проявлении не имеют места в США.