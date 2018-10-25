Правообладатель иллюстрации Tass Image caption В июле 2016 года Бельянинов был отправлен в отставку с поста главы ФТС

Неизвестный ограбил коттедж председателя правления Евразийского банка развития, бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве, сообщают российские СМИ.

"Накануне поступило заявление о том, что неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол", - сказал источник Интерфакса. По его сведениям, ущерб составил около 16 млн рублей, часть средств была в иностранной валюте.

Информагентство "Москва" приводит рассказ жены экс-чиновника, которая в момент ограбления была дома. По ее словам, злоумышленник достал пистолет, выстрелил в пол и под угрозой убийства забрал из дома наличные деньги и драгоценности.

По данным агентства, преступник в черной маске с прорезью для глаз и камуфляжном плаще вынес из дома 15 млн рублей, 10 тыс. долларов, 10 тыс. евро и около 30 коллекционных монет.

Правоохранительные органы пока не комментировали этот инцидент. В пресс-службе московского управления МВД сообщили, что 24 октября в поселении Сосенское было совершено разбойное нападение, однако подробностей не привели.

Коробки с деньгами

Бельянинов возглавлял ФТС с 2006 по 2016 год. Летом 2016 года у него в доме были проведены обыски в рамках дела о контрабанде алкоголя, возбужденного против гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Бельянинов проходил по делу свидетелем.

Российские СМИ опубликовали фотографии с обысков, на которых видны пачки рублевых и долларовых купюр, разложенные в коробки из-под обуви. Также сообщалось, что в доме были найдены старинные картины XVII - XIX веков. Сам чиновник назвал обнаруженные у него деньги семейными накоплениями.

28 июля 2016 года Бельянинов был отправлен в отставку с поста главы ФТС с формулировкой "по собственному желанию".

Позднее президент Владимир Путин сообщил, что никаких уголовных дел в отношении чиновника заведено не было.

"Бельянинов - в отношении него не было никакого дела. Всякие доследственные действия, обыски, нечто подобное - это было выброшено в СМИ, и я считаю это недопустимым, это наносит ущерб деловой, да и личной репутации человека", - заявил он на ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года.

В декабре 2017 года стало известно, что Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития.