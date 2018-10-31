Треть российских "Суперджетов" в крупных авиакомпаниях не летает. Почему?

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption По данным Flightradar24, из 22 мексиканских "Суперджетов" в последнее время не летают как минимум восемь

Около трети авиалайнеров Sukhoi Superjet у крупнейших компаний-эксплуатантов этого самолета простаивает на земле более шести дней.

Сервис Flightradar24 позволяет отслеживать перемещение самолетов (оснащенных транспондерами) в реальном времени. На сервере также хранится история полетов самолетов гражданской авиации.

Би-би-си отследила данные по перемещениям SSJ100 "Аэрофлота", Interjet, "Ямала", "Газпром авиа" и "Азимута". На них приходится больше половины выпущенных самолетов этой модели.

Выяснилось, что по данным на 29 октября из 50 самолетов SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" более шести дней не летали 15. Из них только два оставались на земле с 19 октября, и один - с 18 октября.

Остальные перестали летать раньше. По одному самолету (RA-89022) информации нет.

У крупнейшего иностранного эксплуатанта "Суперджетов" - мексиканской компании InterJet - 22 таких самолета. Из них не летают восемь машин. Один самолет перестал летать 11 октября, еще два - в начале октября, один - в августе, а остальные - в сентябре. О шести самолетах информации нет.

В парке авиакомпании "Ямал" 16 "Суперджетов". По данным Flightradar24, один самолет совершил последний полет 4 октября, еще три не летают с конца сентября. По одному борту информации нет.

Из 10 "Суперджетов" авиакомпании "Газпром авиа" один не летает с 15 сентября, еще один - с 15 октября.

Из девяти "Суперджетов" компании "Азимут" с начала октября не летает один самолет, построенный четыре года назад. Остальные летают.

При этом самолеты других производителей в парке тех же компаний летают чаще.

Например, у компании Interjet в авиапарке 47 самолетов Airbus A320. Из них один не летает с 20 октября, второй - с 14-го. По трем самолетам информации нет.

Другой пример - в парке авиакомпании "Аэрофлот" 44 самолета Boeing 737. Самый долгий простой у одного из них - с 20 октября. Еще три самолета не поднимались в воздух с 22-го числа. Остальные летают.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в "Аэрофлот", "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - компанию-производителя самолетов - и Interjet. На момент публикации материала они не ответили на запросы.

Источник, близкий к ГСС, сказал Би-би-си, что производитель находится в постоянном контакте с авиакомпаниями, которые эксплуатируют его самолеты. Существуют системы постпродажного обслуживания, компания работает над их улучшением, добавил он.

В чем причина простоя?

В каждом из вышеописанных случаев причины свои, полагает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. В целом же российские компании сейчас страдают от ежегодного спада перевозок, который наступает вслед за окончанием высокого сезона. И в это время, по его словам, наступает "естественный профицит воздушных судов", полагает он.

Проблемы Interjet, по его словам, связаны с тем, что компания ошиблась в компоновке пассажирского салона, выбрав 93-местную версию, хотя могла заказать салон на 103 кресла. В результате это привело к снижению дохода и ухудшению финансового положения.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что SSJ100 мало летает из-за проблем с послепродажным обслуживанием - дороговизны и нехватки запчастей, а также из-за длительного срока их доставки. По данным издания, бывали случаи, когда "у "Аэрофлота" летало не больше трети парка".

ГСС частично признает проблему. В сентябре президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов заявил: "Производить самолеты, которые простаивают из-за отсутствия запасных частей и двигателей, - бессмысленно" (цитата по "Авиатранспортному обозрению").

В итоге, как рассказывал тогда Рубцов, компания решила строить дополнительные склады запчастей вблизи крупных авиационных хабов, а также дополнительные ангары для стоянки и обслуживания самолетов. Но пока этот проект не реализован.

Крупнейшая сделка

Несмотря на проблемы, в сентябре "Аэрофлот" подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку еще 100 самолетов "Суперджет". Они будут поставлены крупнейшей российской авиакомпании с 2019 по 2026 годы.

"Аэрофлот" "рассматривает этот лайнер как социальную нагрузку", - говорили "Ведомостям" три человека, близких к ОАК.

Ранее, в апреле, в компании был выпущен внутренний документ под названием "Состояние безопасности полетов в феврале 2018 года".

Из него следует, что с самолетами "Суперджет" в парке компании инциденты происходили чаще, чем с лайнерами других моделей.

В документе "Аэрофлота" уровень безопасности самолета SSJ100 был назван "средним", тогда как у всех самолетов производства Airbus и Boeing он был обозначен как "высокий".

В конце августа директор по флоту авиакомпании "Якутия" Иван Винокуров​ в интервью "Авиатранспортному обозрению" заявил, что его компания не исключает, что в будущем может отказаться от эксплуатации своих пяти "Суперджетов", из-за низкой надежности которых "Якутия", по его словам, "провалила лето".

В начале октября "Суперджет" авиакомпании "Якутия" получил серьезные повреждения при неудачной посадке в Якутске. Как сообщил позднее министр транспорта республики, самолет, вероятнее всего, восстановлению не подлежит.

В январе 2018 года агентство Блумберг сообщило, что якобы четыре из 22 авиалайнеров SSJ-100 в парке мексиканской компании Interjet не летают, поскольку их используют как источник запасных частей для остальных самолетов компании.

Мексиканская авиакомпания впоследствии заявила, что эта информация не соответствует действительности.