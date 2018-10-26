Певица Шинейд О'Коннор перешла в ислам

Правообладатель иллюстрации Twitter/@MagdaDavitt77 Image caption Теперь певицу зовут Шухада Давитт

Ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила, что перешла в ислам. Как она выразилась, для нее это "естественное завершение ее богословских изысканий".

По ее мнению, любой разумный человек, изучающий теологию, должен рано или поздно прийти к исламу.

В прошлом году певица сменила имя на Магду Давитт и сейчас сделала это снова - теперь ее зовут Шухада Давитт.

В своем "Твиттере" она поблагодарила мусульман за поддержку. Кроме того, она спела на камеру мусульманский призыв к молитве

Пропустить Twitter пост , автор: @MagdaDavitt77 This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 октября 2018 г.

Накануне ирландский имам Умар аль-Кадри выложил видео с О'Коннор, которая давала клятву следовать заветам новой религии.

Бунтарка и изгой

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 1999 году получила сан католического священника вопреки правилам Ватикана

Она прославилась в 1990 году, исполнив хит Nothing Compares 2 U ("Ничто не сравнится с тобой"). Сингл возглавлял американские чарты четыре недели подряд.

В 1992 О'Коннор оказалась в центре скандала после того, как в прямом эфире американского телевидения порвала фотографию папы Римского Иоанна Павла II, призвав всех, кто ее видит, "сражаться с настоящим врагом".

Эта выходка спровоцировала волну общественного возмущения такой силы, что певица была вынуждена практически уйти из шоу-бизнеса: ей срывали концерты и бойкотировали мероприятия с ее участием. В последующие годы она записала несколько новых лонгплеев и новый альбом, но они не имели большого успеха у публики, хотя критики оценили их довольно высоко.

В 1999 ирландка была возведена в сан священника в раскольнической Тридентинской церкви во французском городе Лурд. Официальная католическая церковь не признает женщин-священников и не учитывает решений так называемых реформистских течений.

В последние годы О'Коннор боролась с депрессией и рядом других расстройств, о которых рассказала публично в 2017 году, записав 12-минутное видеообращение.