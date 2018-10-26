Умер актер Николай Караченцов

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Актер Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни после тяжелой болезни в одной из московских больниц, сообщают СМИ со ссылкой на сына актера Андрея.

"Вчера утром он был доставлен в 62-ю городскую больницу, переведен в реанимацию, где сегодня в 8:50 скончался", - цитирует Андрея Караченцова Интерфакс.

В кино Караченцов дебютировал в 1968 году. Среди самых известных фильмов с его участием: "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Приключения Электроника", "Дежа вю", "Белые росы".

Он также известен как актер дубляжа: озвучивал популярные советские мультфильмы и зарубежные фильмы: а частности, дублировал в советском прокате героев Жана-Поля Бельмондо.

В театре Караченцов больше всего прославился ролью графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" - одном из самых известных спектаклей театра "Ленком".

В феврале 2005 года автомобиль, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию на Мичуринского проспекте в Москве. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего уже не мог продолжать актерскую карьеру.

В феврале 2017 года актера вновь госпитализировали после серьезной аварии в Подмосковье, у него диагностировано сотрясение мозга и другие менее серьезные травмы.

Караченцов имел звание народного артиста РСФСР, был лауреатом Государственной премии Российской Федерации и кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.