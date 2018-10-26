Из собора в Солсбери попытались украсть Великую хартию вольностей. Злоумышленник арестован
В Солсбери арестован 45-летний мужчина, который пытался похитить одну из копий Великой хартии вольностей (Magna Carta) из Солсберийского собора, сообщает полиция графства Уилтшир.
Инцидент произошел около 5 часов вечера в четверг: мужчина разбил стекло, под которым хранился средневековый документ, после чего в соборе сработала сигнализация.
Полиция отмечает, что копия хартии не получила никаких повреждений, никто не пострадал. Мужчина подозревается в попытке похищения, ношении оружия и нанесении ущерба.
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Также сообщается, что после инцидента хартия на некоторое время будет убрана из собора.
Великая хартия вольностей - один из важнейших документов средневековой Англии. Она была составлена в 1215 году и защищала ряд юридических прав и привилегий свободного населения Англии.
Положения хартии оказали значительное влияние на становление и развитие института прав человека в Британии.
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Собор в Солсбери был построен в XIII-XIV веках и является популярной туристической достопримечательностью в Британии.
В России собор получил известность на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери. Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми в этом преступлении, заявили в эфире телеканала RT, что целью их поездки был как раз "Солсберецкий собор".