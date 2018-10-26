Невеста Джамаля Хашогги отказалась встретиться с Трампом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хатидже Дженгиз сказала, что пока не готова принять предложение Дональда Трампа посетить Белый дом

Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз потребовала привлечь к ответственности всех виновных в его смерти. Она также отметила, что он не боялся идти в саудовское консульство 2 октября.

"Я требую, чтобы все причастные к этой дикости, от высшего до низшего уровня, были наказаны и привлечены к ответственности", - сказала она в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

По ее словам, журналист очень волновался перед первым походом в саудовское консульство 28 сентября, однако в итоге тот визит прошел без проблем, поэтому перед вторым визитом волнения уже не было.

"Он думал, что Турция - безопасная страна, и что если его задержат или начнут допрашивать, эта проблема будет быстро решена", - сказала Дженгиз.

Она также сообщила, что журналист не сказал ей, с кем нужно связаться в том случае, если с ним что-то случится во время его второго визита в консульство. Ранее Хашогги говорил ей, что в случае проблем нужно обращаться к советнику президента Турции Ясину Актаю.

По словам Дженгиз, она пока не готова принять приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, так как считает, что таким образом он лишь хочет повысить свой рейтинг.

"Где тело?"

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу потребовал от Саудовской Аравии раскрыть всю информацию по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"Они арестовали 18 человек, и они точно знают, кто именно убил журналиста. Именно это и следует объявить. Необходимо также назвать местного сообщника. Кто дал приказ приехать команде в 15 человек (речь идет о сотрудниках саудовских спецслужб, приехавших в Стамбул за несколько часов до убийства - Би-би-си)? И где тело? Это нужно объяснить", - заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что генпрокурор Саудовской Аравии намерен посетить Стамбул в рамках расследования дела об убийстве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эрдоган требует от саудовских властей предъявить тело убитого журналиста

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу подчеркнула, что экспорт оружия в Саудовскую Аравию будет приостановлен до тех пор, пока власти не дадут объяснений по делу Хашогги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи.

"Мы с вами слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное - это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем", - сказал Песков.

Сын Хашогги приехал в США

В пятницу стало известно, что старший сын Джамаля Хашогги Салах покинул Саудовскую Аравию и прибыл в США со своей семьей. Ранее ему было запрещено выезжать из страны, так как его отец критиковал саудовские власти.

За два дня до его отъезда в прессе появились фотографии, на которых Салах Хашогги выслушивает соболезнования от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Салах Хашогги встретился с наследным принцем в Эр-Рияде

Как сообщали американские СМИ, госсекретарь Майк Помпео сказал саудовским властям, что он хочет, чтобы Салах Хашогги (у которого есть гражданство США и Саудовской Аравии) смог вернуться в Соединенные Штаты.

Источники агентства Рейтер заявили, что в Вашингтоне Салаха встретили его мать и другие родственники.

Умышленное убийство

Накануне генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что убийство Хашогги было умышленным.

По информации американских СМИ, глава ЦРУ Джина Хаспел ознакомилась с содержимым аудиозаписей, которые, по всей вероятности, были сделаны во время убийства Хашогги.

Хаспел, как пишет американская пресса, дали прослушать аудиозаписи во время ее визита в Турцию, и это указывает на то, что турецкие спецслужбы дали доступ к своей ключевой улике.

На аудиозаписи, судя по всему, зафиксированы моменты допроса и убийства.

Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии его исчезновения.

Предыдущую Эр-Рияд огласил 22 октября, заявив, что журналиста действительно убили в консульстве, но произошло это якобы случайно, в завязавшейся драке.