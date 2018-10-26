СМИ: фанаты ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед инцидентом в метро Рима

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Записи с камер наблюдения, установленных в римском метро, свидетельствуют о том, что болельщики московского футбольного клуба ЦСКА не прыгали на эскалаторе, авария на котором 23 октября привела к многочисленным травмам, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

"Часы просмотра видеозаписей позволяют прийти к первому заключению: во вторник вечером фанаты ЦСКА не прыгали на ступенях эскалатора на станции метро "Репубблика". Следовательно, они не спровоцировали обрушение данной конструкции", - говорится в расследовании издания.

По информации Corriere della Sera, основной версией происшествия остается техническая неисправность эскалатора. Речь может идти как о поломке подъемного механизма эскалатора, в результате чего он резко ускорился, так и о несработавшей системе безопасности, которая в случае ЧП должна автоматически останавливать движение, пишет газета.

Издание уточняет, что эскалатор находился в эксплуатации около 10 лет, а срок его работы рассчитан на 30 лет. В транспортной компании Atac газете сообщили, что в октябре обнаружили в работе эскалатора "четыре небольших неисправности, которые были немедленно устранены", и заверили, что его система безопасности проверялась на регулярной основе.

Обрушение эскалатора на станции метро "Репубблика" в Риме произошло вечером 23 октября. В момент происшествия на эскалаторе находилась группа футбольных болельщиков из России, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". В результате 16 россиян были госпитализированы. Трое еще остаются в больницах.

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Сразу после инцидента в СМИ начали появляться предположения о том, что российские фанаты могли прыгать на эскалаторе, тем самым спровоцировав аварию.

Эту версию поддержал в том числе вице-премьер Италии Маттео Сальвини. "Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", - заявил он в эфире радиостанции RTL.

Мэр Рима Вирджиния Раджи также заявила, что есть свидетели того, что россияне прыгали и танцевали на эскалаторе.

В то же время российские болельщики настаивали, что ничего подобного на эскалаторе не происходило. "Никогда! Русские не прыгают", - заявил один из российских болельщиков изданию Corriere della Sera.

Официальный клуб болельщиков ЦСКА опубликовал несколько видеозаписей, которые по его мнению, подтверждает то, что фанаты "не прыгали и не танцевали, а спокойно спускались вниз". "О каких "десятках пьяных псевдоболельщиков" говорит господин Маттео Сальвини, нам не понятно", - заявили в организации.

Депутат и бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что итальянский министр "перекладывает ответственность с больной головы на здоровую".

Во вторник прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом с обрушившимся эскалатором, также свою проверку начала транспортная компания Atac.