Восемь человек погибли при стрельбе в синагоге в США. Стрелок сдался

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В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. По данным СМИ, погибли восемь человек. Нападавший сдался полиции.

Полиция Питтсбурга сообщила в "Твиттере" о стрельбе в районе улиц Уилкинс и Шейди. По данным местной радиостанции KDKA, стрельба произошла в синагоге "Древо жизни". Погибли по меньшей мере восемь человек. Стрелок был ранен и сдался полиции. Сообщается, что нападавший - белый мужчина.

KDKA уточняет, что он зашел в синагогу и перед тем как открыть стрельбу выкрикивал антисемитские лозунги.

Когда полицейские прибыли к синагоге, нападавший открыл по ним огонь, началась перестрелка. Трое полицейских были ранены.

На произошедшее отреагировал президент США Дональд Трамп. "Слежу за событиями в Питтсбурге, в Пенсильвании. Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквирел-хилл должны оставаться в убежище. Берегитесь стрелка. Храни вас Бог!" - написал он в "Твиттере".

Из-за субботней службы в синагоге было много людей. В полицию о стрельбе сообщили забаррикадировавшиеся в здании прихожане, сообщает KDKA.