Журналистку Мегин Келли уволили с NBC, но тут же пригласили на Первый канал. Оказалось, это ирония

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мегин Келли обвинили в эмоциональной глухоте и невежестве в вопросах расового восприятия.

Первый канал позвал на работу в Россию уволенную американскую журналистку Мегин Келли, но потом объяснил, что это была ирония. Келли, известная в России в первую очередь по интервью с Владимиром Путиным, лишилась работы из-за расистской фразы.

26 октября телеканал NBC объявил о снятии с эфира ежедневной программы Мегин Келли. Также Келли больше не будет вести новостные выпуски. Причиной ее увольнения стали рассуждения о том, уместно ли белым красить лицо в черный цвет на празднование Хеллоуина, изображая афроамериканцев. Она заявила, что так делали в ее детстве, и что она не видит в этом расизма.

Вечером того же дня руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов заявил в эфире программы "Время", что Келли уволили не за расистские высказывания, а из-за ее интервью с Владимиром Путиным.

"Истинная причина [увольнения] - в нашей к ней любви. <...>Дорогая Мегин, дорогая, плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь. Приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву - прямо в эту студию. Будем вместе вести программу "Время". <...> И любовь миллионов наших мужчин будет с тобой", - сказал Клейменов.

В пресс-службе Первого канала, как сообщает "Московский комсомолец", затем объяснили, что его слова не нужно интерпретировать буквально. "Это, конечно, была ирония", - заявили в пресс-службе, но добавили, что готовы будут рассмотреть резюме телеведущей.

Приглашением на работу американской журналистки отметилось и другое издание - USA Really. "Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев пообещал Мегин Келли, что ее зарплата в USA Really значительно увеличится по сравнению с той суммой денег, которую она зарабатывала на NBC, и превысит предложения всех других мировых СМИ", - говорится на сайте англоязычного издания.

Издание также предложило оплатить все расходы на юридические услуги, связанные с правовым урегулированием возможных судебных разбирательств между Келли и NBC.

USA Really хотя и направлено на англоязычную аудиторию, финансируется российским Федеральным агентством новостей, которое связывают с "фабрикой троллей" бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает New York Times, основателем издания является россиянин Александр Малькевич, а домен портала был зарегистрирован через российскую компанию. Поначалу проект назывался "USAReally, Wake Up Americans" (USAReally, американцы, просыпайтесь). В пресс-релизе издания говорилось, что в центре внимания будет "информация и проблемы, о которых молчат большинство американских изданий, контролируемые политической элитой Соединенных Штатов".

Информированный источник агентства URA.RU утверждает, что в кулуарах телеканала "Россия" обсуждают возможность приглашения Мегин Келли для работы в ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

"С одной стороны, идея выглядит как экзотика, с другой - имеет право на существование. В шоу Владимира Соловьева Келли вряд ли впишется, Соловьев привык солировать. А вот под формат Скабеевой вполне может подойти", — пояснил собеседник агентства. Би-би-си не располагает независимым подтверждением этой информации.

"Кому не нравится Дайана Росс?"

Программа Мегин Келли, после которой она лишилась работы на NBC, вышла в эфир 23 октября. "Что можно назвать расистским?", - спросила она гостей программы, среди которых не было ни одного чернокожего. Темой обсуждения стала борьба американских университетов с оскорбительными костюмами для Хеллоуина.

"Ты накличешь на себя неприятности, если ты, будучи белым человеком, покрасишь лицо в черный цвет во время Хеллоуина. Или если ты черный и красишь лицо в белый цвет на Хеллоуин. Когда я была ребенком, это было нормально, если ты переодевался в какого-то персонажа", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мегин Келли - юрист по образованию

Затем она вступилась за звезду реалити-шоу Луанн де Лессепс, которая в 2017 году стала объектом критики, переодевшись в певицу Дайану Росс. Для этого она сделала свою кожу темнее и надела парик афро.

"Есть кто-то, кому не нравится Дайана Росс? Она хочет один день выглядеть как Дайана Росс? Не пойму, как это стало признаком расизма на Хеллоуин", - сказала Келли.

Реакция не заставила себя ждать: ведущую обвинили в эмоциональной глухоте и невежестве в вопросах расового восприятия.

Возмущенные зрители начали делиться записью отрывка программы в соцсетях, отмечая, что в американской истории, когда белые актеры афроамериканцев изображали при использовании черного грима (так называемый "блэкфейс"), это подразумевало карикатурный подтекст.

Келли принесла извинения сотрудникам NBC, а затем извинилась в эфире своей программы.

"Санта может быть только белым"

Мегин Келли пришла на телевидение после нескольких лет работы в юридических конторах, она юрист по образованию. В 2003 году она стала репортером WJLA-TV, а в 2004 году перешла на Fox News.

В 2017 году она перешла на работу в NBC и в том же году приехала на Петербургский международный экономический форум. После форума Келли взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина для NBC News, ставшее для неё первым на новом канале. После этого Келли интервьюировала Путина еще дважды.

Ведущую уже не раз критиковали за спорные высказывания и обвиняли в расизме. В 2013 году она сказала, что Санта-Клауса нужно изображать белокожим.

"И, кстати, ребята, которые сидят дома перед телевизором, Санта может быть только белым. Иисус тоже был белым… Он был исторической личностью, это доказуемый факт, как и в случае с Сантой. Хочу, чтобы дети, которые сейчас смотрят, об этом знали", - сказала тогда она. Келли столкнулась с резкой критикой и затем принесла извинения.

В 2015 году Мегин Келли вела предвыборные дебаты, когда решалось, кто станет представлять Республиканскую партию на президентских выборах. Тогда она вступила в спор с Дональдом Трампом и припомнила ему оскорбительные высказывания о женщинах.

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"Вы назвали женщин, которые вам не нравятся, толстыми свиньями, собаками, тупицами и гадкими животными", - сказала она. Миллиардер действительно позволял себе подобные выражения в отношении женщин.

Трамп в ответ назвал слова Келли неуместными и затем в последующих интервью критиковал Келли. В одном из них он сказал: "У нее из глаз текла кровь, у нее отовсюду текла кровь".