Вертолет владельца "Лестер Сити" разбился на парковке стадиона

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Вишай Шривадданапрабха неоднократно покидал стадион своей команды на вертолете

В Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха. Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

Спортивный комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч, написал в "Твиттере": "Вертолет "Лестер Сити" только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация".

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту вертолета, и есть ли пострадавшие. Также неизвестно, был ли в вертолете сам владелец "Лестера".

Полиция заявила: "Мы разбираемся с инцидентом, произошедшим рядом со стадионом "Кинг Пауэр". Службы экстренной помощи проинформированы и работают там".

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: "Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся".

У стадиона "Кинг Пауэр" произошел серьезный инцидент. К месту приехали службы экстренной помощи.

Судя по фотографиям и видео, которые размещают в соцсетях очевидцы, после столкновения с землей вертолет загорелся.

"Крушение вертолета" у стадиона "Лестер-Сити".

Уроженец Бангкока Шривадданапрабха владеет тайской компанией King Power Duty Free. Он посещает все домашние матчи "Лестер Сити", прилетая на стадион на собственном вертолете. Его семья выкупила клуб "Лестер Сити" летом 2010 года, а шесть лет спустя команда неожиданно стала чемпионом английской премьер-лиги.