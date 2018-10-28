В Москве и Петербурге задержаны участники акций в поддержку фигурантов "Нового величия"
Полицейские в Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков участников акций в поддержку фигурантов дела "Сети" и "Нового величия".
Как передает корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко, в несогласованной с властями акции "За наших и ваших детей" в Москве приняли участие около 200 человек.
Затем около 100 человек откололись от основной группы протестующих на Лубянке и пошли шествием по центру Москвы с лозунгами и скандированием "Мы здесь власть", "Свободу политзаключенным", "Отменить [статью] 282". В ходе шествия, которое продлилось около 20 минут, несколько десятков человек были задержаны на Тверской улице.
Русская служба Би-би-си вела в "Фейсбуке" прямой репортаж с акции в Москве.
По данным Телеграм-канала "ОВД-Инфо", в Петербурге полицейские задержали 40 участников аналогичной протестной акции. Среди задержанных - несколько несовершеннолетних, отмечает издание.
Протестные мероприятие организовали родители обвиняемых по двум делам об экстремизме. Они требуют прекратить уголовные дела и расследовать жалобы фигурантов на пытки.
Заявители пытались согласовать шествие в районе Лубянки в центре Москвы, но власти предложили им маршрут в районе Октябрьского поля. Организаторы отказались от этого и решили устроить прогулку без лозунгов и плакатов на Лубянке.
По делу "Нового величия" проходит 10 человек. Четверо арестованы, шестеро под домашним арестом. Они не признают своей вины.
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Следствие утверждает, что участники "Нового величия" хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье.
Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова.
Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях информаторов.
По делу "Сети" проходят 11 человек, это антифашисты, в основном из Пензы и Санкт-Петербурга. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Фигуранты дела жаловались на пытки.