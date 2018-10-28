В Москве и Петербурге задержаны участники акций в поддержку фигурантов "Нового величия"

Полицейские в Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков участников акций в поддержку фигурантов дела "Сети" и "Нового величия".

Как передает корреспондент Би-би-си Всеволод Бойко, в несогласованной с властями акции "За наших и ваших детей" в Москве приняли участие около 200 человек.

Затем около 100 человек откололись от основной группы протестующих на Лубянке и пошли шествием по центру Москвы с лозунгами и скандированием "Мы здесь власть", "Свободу политзаключенным", "Отменить [статью] 282". В ходе шествия, которое продлилось около 20 минут, несколько десятков человек были задержаны на Тверской улице.

Русская служба Би-би-си вела в "Фейсбуке" прямой репортаж с акции в Москве.

По данным Телеграм-канала "ОВД-Инфо", в Петербурге полицейские задержали 40 участников аналогичной протестной акции. Среди задержанных - несколько несовершеннолетних, отмечает издание.

Протестные мероприятие организовали родители обвиняемых по двум делам об экстремизме. Они требуют прекратить уголовные дела и расследовать жалобы фигурантов на пытки.

Заявители пытались согласовать шествие в районе Лубянки в центре Москвы, но власти предложили им маршрут в районе Октябрьского поля. Организаторы отказались от этого и решили устроить прогулку без лозунгов и плакатов на Лубянке.

По делу "Нового величия" проходит 10 человек. Четверо арестованы, шестеро под домашним арестом. Они не признают своей вины.

Следствие утверждает, что участники "Нового величия" хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье.

Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова.

Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях информаторов.

По делу "Сети" проходят 11 человек, это антифашисты, в основном из Пензы и Санкт-Петербурга. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Фигуранты дела жаловались на пытки.