Поклонник Трампа и противник мигрантов. Президентом Бразилии избран Жаир Болсонару

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании обещал бороться с коррупцией

По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару.

Он набрал 55% голосов, его соперник во втором туре - кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 45%.

Предвыборная компания проходила в условиях жесткой конфронтации двух кандидатов.

После объявления предварительных результатов голосования Аддад заявил, что уйдет в оппозицию.

Новый президент вступит в должность 1 января 2019 года на четырехлетний срок.

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Действующий президент Бразилии Мишел Темер уже поздравил Болсонару с победой.

"Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. Настало время всем вместе работать для Бразилии", - написал он в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фернанду Аддад не смог одолеть своего соперника во втором туре и теперь намерен уйти в оппозицию

63-летний Жаир Болсонару - первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты.

В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За его крайне правые взгляды его иногда называют "тропическим Трампом".

Многих Болсонару возмутил презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств.

В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет.

Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием, а также неоднократно ностальгически высказывался в защиту времен военной диктатуры.

Многие сторонники Болсонару считают его спасителем страны, и убеждены, что он обеспечит безопасность Бразилии, поддержит традиционные ценности, а также будет выступать против легализации абортов.

Во время предвыборной кампании Балсонару заявлял, что намерен обеспечить безопасность бразильцев и бороться с преступностью.

Он также заявлял, что очистит Бразилию от коррумпированных политиков. Это обещание было особенно популярным, так как избиратели устали от постоянных коррупционных скандалов в высших эшелонах власти.

Бывший военный

Жаир Мессиас Болсонару родился в 1955 году в штате Сан-Паулу. Он является потомком итальянских эмигрантов, которые прибыли в Бразилию после Второй мировой войны.

Молодость Болсонару провел на военной службе, дослужившись до звания капитана. В 1988 году он вышел в отставку и начал политическую карьеру, избравшись в городской совет Рио-Де-Жанейро.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Нет фашизму", - написано на плакате участника демонстрации против Болсонару

В первую очередь Болсонару привлек электорат обещаниями вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.

Болсонару обещал "осушить болото коррупции" и начать беспощадную борьбу с преступностью.

"Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове "диктатура", а тем временем более 14 миллионов человек - без работы, каждый год - 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!" - гласил один из твитов Болсонару, написанный незадолго до выборов.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto/Getty Image caption На демонстрации противников Болсонару собираются многие тысячи, но и сторонников у него много. На фото - демонстрация избирателей Жаира Болсонару

В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом мужчина. В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Либерал в экономике

Как объясняет обозреватель Би-би-си Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. "Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи", - говорит Учоа.

Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011 годы) и Дилма Русеф (2011-2016 годы).

Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.

"Многие из этих проектов погрязли в коррупционных скандалах - эти компании платили откаты политическим партиям, - объясняет Пабло Учоа, - так что, как видите, экономическая модель и коррупция были связаны между собой".

Болсонару обещал, в частности, продать государственную нефтяную компанию Petrobras, в махинациях с деньгами которой обвиняли Лулу и Русеф.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дилму Русеф отправили в отставку, но не в тюрьму, и теперь она агитирует за однопартийца Аддада

72-летнего Лулу да Силва в начале этого года приговорили к 12 годам тюрьмы. По мнению следствия и суда, в годы его правления Petrobras за взятки систематически раздавал подряды частным компаниям, и одним из получателей таких взяток был сам Лула.

Ученице и протеже Лулы Дилме Русеф, сменившей его на посту президента в 2011 году, в 2016 году парламент объявил импичмент в связи с тем же коррупционным скандалом. Русеф при Луле возглавляла Petrobras.

В тюрьму, правда, Русеф не отправили, и она баллотируется в сенат одного из штатов (одновременно с президентскими в Бразилии прошли выборы всех уровней).

Несмотря на приговор суда, Лула хотел баллотироваться сам, но Высший избирательный трибунал Бразилии постановил, что он не имеет на это права.

После этого решения в сентябре кандидатом от Партии трудящихся был назначен Фернанду Аддад.