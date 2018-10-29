Мэр Волоколамска ушел в отставку. Он боролся за закрытие мусорного полигона

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Мэр Волоколамска Петр Лазарев на митинге против полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" у здания администрации Волоколамского района 1 апреля 2018 года

Глава городского поселения Волоколамск Московской области Петр Лазарев сложил с себя полномочия. В этом году в городе прошли многотысячные акции протеста против мусорного полигона "Ядрово". Лазарев принимал в них участие, а также стал фигурантом расследования.

"Все эти труды стоили большого здоровья", - сказал Лазарев, отвечая на вопрос издания The Village, повлияла ли на его решение напряженная ситуация в Волоколамске.

"Сердце побаливает, завтра пойду к врачу на прием", - пояснил он. Интерфаксу мэр сказал, что его полномочия прекращаются с 29 октября. "Да, по состоянию здоровья. Буду жить в городе, найду работу, но хочу сначала поправить здоровье", - сообщил Лазарев.

На прошлой неделе, 25 октября, совет депутатов Волоколамского района избрал главой района Михаила Сылку, ранее занимавшего пост заместителя министра экологии Московской области.

Прежним глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку в конце марта из-за "потери диалога с жителями". Вместо него губернатор Андрей Воробьев, которого во время протестов из-за "Ядрова" едва не побили местные жители на акции протеста, назначил главу города Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

В апреле сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме у Лазарева. "УБЭП Московской области. Больше часа. После шести утра", - рассказывал он тогда о своих впечатлениях от обыска Интерфаксу.

Обыски проходили и в администрации городского поселения Волоколамск.

"Угрозы начинают осуществляться, - говорил тогда мэр города, жители которого требовали закрыть мусорный полигон. - Обращались и высокопоставленные областные чиновники: не прекратишь разрешать митинги - будут проблемы".

Сын мэра Павел Лазарев рассказывал Би-би-си: "Перевернули весь дом, даже посуду перебили. Что искали - непонятно, выемки никакой не было. У меня больная мама, у нее давление, сейчас она вообще слегла".

Лазарев говорил, что в отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве. По его словам, дело заведено 11 апреля.

Протесты в Волоколамске набрали силу в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". На акции протеста выходили тысячи местных жителей. В итоге подмосковные власти закрыли полигон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Массовые протесты жителей Волоколамска привели к закрытию полигона "Ядрово"

Лазарев наряду с другими горожанами принимал участие во всех митингах и активно общался с прессой, поддерживая требования протестующих. Мэр согласовывал все митинги за закрытие полигона и выступал на них.

В августе стало известно, что один лидеров протестующих Артем Любимов стал фигурнтом уголовного дела о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии второго гражданства. Сам он показывал Би-би-си копию из загранпаспорта с американской визой, чтобы доказать отсутствие гражданства США.

Жители Волоколамска стали регулярно чувствовать запах сероводорода еще в феврале. Власти признавали, что происходили выбросы свалочного газа. Жители города рассказывали, что испытывают головную боль и тошноту. 21 марта больше 50 детей обратились к врачам с такими симптомами, многих увезли на скорой помощи прямо из школы. На этом фоне процесс консервации мусорного полигона был ускорен.

Исполнять обязанности мэра Волоколамска временно будет первый заместитель Лазарева Татьяна Мозоль. Губернатором Подмосковья в сентябре был переизбран Воробьев.