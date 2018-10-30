В Болгарии раскрыта преступная схема по торговле гражданством
Прокуратура Болгарии раскрыла крупную мошенническую схему, позволявшую иностранцам незаконно получать гражданство Болгарии, а вместе с ним и право жить и работать в странах Евросоюза.
По данным прокуратуры, по этой схеме тысячи человек незаконно получили болгарские паспорта. Стоил такой паспорт около 5,7 тыс. долларов. В основном к мошенникам обращались граждане Украины, Молдовы и Македонии.
В ходе расследования арестованы более 20 человек, в их числе, как сообщается, есть и чиновники.
Полиция провела обыски в офисах Государственного агентства по делам граждан Болгарии за границей.
Как сообщается, сотрудники агентства могли быть причастны к продаже поддельных свидетельств о болгарском происхождении. С этим документом можно обращаться с прошением о гражданстве Болгарии.
По предварительным сведениям, агентство еженедельно выдавало около 30 сомнительных свидетельств.
Сотрудники Государственного агентства по делам граждан Болгарии за границей подозреваются во взяточничестве, изготовлении фальшивых документов и превышении полномочий.