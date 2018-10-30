В Болгарии раскрыта преступная схема по торговле гражданством

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Болгарский паспорт дает своему обладателю право на работу в любой стране Евросоюза

Прокуратура Болгарии раскрыла крупную мошенническую схему, позволявшую иностранцам незаконно получать гражданство Болгарии, а вместе с ним и право жить и работать в странах Евросоюза.

По данным прокуратуры, по этой схеме тысячи человек незаконно получили болгарские паспорта. Стоил такой паспорт около 5,7 тыс. долларов. В основном к мошенникам обращались граждане Украины, Молдовы и Македонии.

В ходе расследования арестованы более 20 человек, в их числе, как сообщается, есть и чиновники.

Полиция провела обыски в офисах Государственного агентства по делам граждан Болгарии за границей.

Как сообщается, сотрудники агентства могли быть причастны к продаже поддельных свидетельств о болгарском происхождении. С этим документом можно обращаться с прошением о гражданстве Болгарии.

По предварительным сведениям, агентство еженедельно выдавало около 30 сомнительных свидетельств.

Сотрудники Государственного агентства по делам граждан Болгарии за границей подозреваются во взяточничестве, изготовлении фальшивых документов и превышении полномочий.