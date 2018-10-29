В кубанском цирке львица напала на ребенка. Надо ли вообще запретить цирки с животными?

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuck/TASS Image caption Более чем в 50 странах мира в том или ином виде уже запретили цирк с животными. Изображение не имеет прямого отношения к теме материала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения львицы на маленького ребенка в кубанском цирке. Директор цирка задержана. Зоозащитники считают, что этот инцидент - очередной повод наконец-то запретить в России цирк с животными.

Инцидент, по данным Следственного комитета, произошел 28 октября в селе Успенском, куда приехал с выступлением передвижной шапито-цирк "Мондиаль". Четырехлетняя девочка сидела на первом ряду во время представления. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на очевидцев, ребенок подошел к клетке вплотную и якобы помахал флажком, после чего повернулся спиной. Львица среагировала на это, бросившись на защитное ограждение и укусив девочку.

Ребенка с рваными ранами лица срочно доставили в больницу и прооперировали. Жизнь девочки сейчас вне опасности.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет".

Цирк

Следственный комитет задержал 51-летнего директора передвижного цирка. Имя его не называется, но портал "Кубанские новости" сообщает, что это Андрей Манучарян. Он, как и его жена, выступают на арене, несовершеннолетний сын также участвует в выступлениях - об этом он сам рассказал в эфире передачи "Первого канала" "Лучше всех" с Максимом Галкиным.

"У нас практически вся семья работает в цирке. [Сын] работает с огнями на гироскутере. [...] Это произошло совсем давно: жена работала <...>, у нее был полет за волосы, она тянула вагоны разные волосами", - рассказал сам Андрей Манучарян в передаче. Его сын добавил, что сейчас "мама работает с собаками и змеями, а папа - с львицей".

Цирк-шапито давно гастролирует по маленьким населенным пунктам. Нападение льва на девочку - не первый серьезный инцидент за время работы цирка. В июне 2017 года во время выступления тигр прыгнул на своего дрессировщика. Андрей Манучан, как сообщает ростовское издание "Блокнот", тогда заявил, что "дрессировщик не имеет отношения к цирку, а на арену с тигром вышел исключительно по своей инициативе". Суд позднее установил, что дрессировщик действительно работал в "Мондиале".

"Конторы на колесах"

Президент центра защиты прав животных Vita Ирина Новожилова считает: "В 21 веке уже ясно, что цирки - это насилие. Другими они быть не могут, иначе не научишь медведя кататься на велосипеде".

Она объясняет, что передвижные цирки существуют благодаря стационарным: "До тех пор, пока будут стационарные цирки, в передвижные будут подступать списанные животные на пенсии. То есть животное, которое адскую жизнь провело в цирке - с постоянными побоями, закрытое в клетке - после того, как отработало свой век, отправляется в эти конторы на колесах, которые катаются по провинциальным городам, битком набитые, часто - без ветеринарной помощи. Эта индустрия облеплена чередой смертей".

"Цирки с животными - это феномен уходящей уже парадигмы, которая основана на господстве над живыми существами, в рамках которой их принуждают делать неестественные трюки ради забавы и развлечения. К тому же это развлечение возможно только при условии, что зритель не знает, какие страдания терпит животное в цирке", - говорит Айварс Андерсон, руководитель латышской организации "Свобода животных".

В 2017 году в Латвии запретили цирк с животными. Андерсон вспоминает, что тогда противники закона говорили, что без диких животных умрет искусство цирка, но, по его мнению, эти опасения не оправдались.

"В Латвии запрет цирков с дикими животными привел к позитивному развитию циркового исскуства. Сейчас в Ригу приезжают труппы современного цирка. К тому же, такой цирк проявляет уважение к зрителю, предлагая исскуство, основанное на добровольном освоении человеческих возможностей, а не на принуждении невинных животных", - говорит он.

На данный момент более 50 стран мира уже в том или ином виде запретили цирки с животными.

"Кому-то нравится видеть Россию такой дремучей"

В России цирки с животными не под запретом несмотря на многочисленные петиции и инициативы по контролю этой сферы.

В 2017 году в Госдуме заявили о намерении запретить передвижные зоопарки. Ограничения для шапито прописали в законопроекте "Об ответственном обращении с животными", который несколько лет лежал без движения в Думе и фактически был реанимирован только в прошлом году.

Законопроект, говорит глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, прописывал механизм выдачи лицензий на работу зооцирков. "И в этом порядке лицензирования шапито и прочие передвижные цирки просто исчезнут как вид, потому что не смогут пройти это лицензирование: там нет условий для животных, там нет условий для зрителей"

Однако до второго чтения документ так и не дошел. Его рассмотрение летом 2017 года несколько раз переносилось. С тех пор текст законопроекта проходит многочисленные согласования с многочисленными ведомствами, работу которых он затронет, говорят в Госдуме.

"Позиция комитета - мы хоть завтра его готовы принимать. Там реально очень хороший, очень качественный, вылизанный текст, над которым мы кропотливо работали вместе с зоозощитниками, согласовали все, но тем не менее, он у тех или иных ведомств вызывает вопросы", - сказал Бурматов в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Глава комитета по экологии предполагает, что принятию законопроекта могут мешать и владельцы организаций, работающих с животными.

"Мы же понимаем, что есть, наверное, интересы и у тех, кто занимается организацией работы этих цирков передвижных. У меня с ними интересы не совпадают, я считаю, что их надо запрещать - это опасно и для людей, и для животных - а у кого-то, наверное, совпадают", - сказал Бурматов.

Глава центра Vita Новожилова говорит, что не очень верит решение проблемы в обозримом будущем.

"Это нерешаемый вопрос, мы за четверть века существования "Виты" это поняли. Я причастна к семи законопроектам, каждый раз это долгая эпопея: люди выходят в городах на митинги, собирают подписи…. Нет, не хотят власти", - отмечает Новожилова. Она жалуется, что власти не согласовывают зоозащитникам протестные акции, в том числе рядом с цирками.

"Это своего рода диверсия - показывать, что в России, как и сто лет назад, медведь в дудочку дудит. Общественное движение есть, но сверху нет поддержки. Кому-то нравится видеть Россию такой дремучей: в лаптях и с медведем, играющим на дудочке", - считает Новожилова.