Правообладатель иллюстрации INSTAGRAM/TVERREG Image caption Губернатор Игорь Руденя - главный герой инстаграма правительства Тверской области

Правительство Тверской области 17 октября разместило тендер на покупку фотокамеры Nikon D5 и дополнительных принадлежностей к ней на сумму 1,83 млн рублей. Как выяснилось, техника необходима правительству для развития туризма и привлечения инвестиций в регион.

Как следует из документации закупки, сама камера стоит около 500 тысяч рублей, самый дорогой предмет в закупке - телеобъектив AF-S Nikkor 400MM F/2.8E FL ED VR за почти 1 млн рублей. В интернет-магазинах он стоит примерно столько же.

В техзадании указана марка фотоаппарата, хотя обычно это запрещено. Там же есть объяснение: нужно, чтобы новая фототехника была совместима с уже закупленными фотоаппаратами и объективами.

Кроме того, правительство хочет приобрести фотовспышку Nikon Speedlight SB-5000, аккумулятор, фильтр, рюкзак и другие принадлежности.

В ответе на запрос Би-би-си министерства имущественных и земельных отношений области говорится, что оборудование необходимо для пресс-службы правительства. А ей оно в свою очередь нужно, чтобы с помощью качественных фотографий развивать туризм и привлекать инвестиции.

"Приобретение профессиональной фототехники запланировано... в целях развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности, формирования позитивного имиджа региона путем производства и размещения на сайте правительства Тверской области и в средствах массовой информации фотоконтента высокого качества", - говорится в ответе на запрос Би-би-си.

Тверская область за последние годы ни разу не вошла в топ-20 регионов с наилучшим инвестиционным климатом, который составляет государственное Агентство стратегических инициатив. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России агентства "Эксперт" за 2017 год Тверской области был присвоен пониженный потенциал и умеренный риск для инвестиций.

Тверской областью с марта 2016 года руководит Игорь Руденя. Сайт и Инстаграм правительства области проиллюстрированы в основном фотографиями самого губернатора.

В октябре прошлого года правительство Тверской области уже покупало такой же фотоаппарат Nikon D5 с фотовспышкой Nikon SB-910. В конкурсной документации тогда сообщалось, что у правительства Тверской области на балансе уже находится фотооборудование марки Nikon, поэтому новый фотоаппарат должен быть этой же марки. Та закупка обошлась бюджету области в 492 тысячи рублей.