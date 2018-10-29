Правообладатель иллюстрации GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Image caption В воскресенье "Реал" под руководством Лопетеги проиграл "Барселоне" со счетом 1:5

Правление мадридского "Реала" уволило главного тренера Хулена Лопетеги. В воскресенье "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 1:5.

Матч между "Барселоной" и "Реалом" в минувшее воскресенье закончился для мадридского клуба разгромом. В составе "Барселоны" не вышел на поле сломавший руку Лионель Месси, но и без него Луис Суарес сделал хет-трик, а Коутиньо и Артуро Видаль забили еще по мячу.

"Реал" смог ответить лишь голом защитника Марсело.

Серия Мадрида без побед в чемпионате увеличилась до пяти игр. В Лиге чемпионов "Реал" лидирует в своей группе с шестью очками после трех игр, но в начала октября проиграл московскому ЦСКА в Москве, а затем не без труда обыграл на своем поле чешскую "Викторию Плзень".

Вскоре после окончания матча с "Барселоной" Marca сообщила, что назначенный летом главный тренер "Реала" попрощался с командой, хотя официально об отставке еще не было известно никому - правление собралось только вечером в понедельник. Сам Лопетеги на послематчевой пресс-конференции говорил, что в отставку не собирается.

Лопетеги возглавлял "Реал" немногим больше четырех месяцев. Перед этим он тренировал сборную Испании, откуда был со скандалом уволен за день до начала чемпионата мира из-за того, что скрыл от федерации переговоры о назначении в клуб.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Сантьяго Солари.