Под Мурманском затонул док, где ремонтировался "Адмирал Кузнецов"

Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseyev/TASS Image caption ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире

Плавучий док ПД-50 под Мурманском, где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул из-за перебоя в подаче электроэнергии. В результате инцидента пострадали четыре человека.

"Во время инцидента с авианосцем "Адмирал Кузнецов" на 82-м судоремонтном заводе в Росляково четверо рабочих оказались в воде, получили переохлаждение, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сказал агентству РИА Новости руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев.

Ранее на 82-м судоремонтном заводе сообщили, что из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны плавучего дока заполнились водой, и док ушел под воду. Сам крейсер при этом не пострадал.

"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", - сказал представитель завода.

Информация о пострадавших появлялась в местных СМИ и соцсетях. В частности, по информации мурманского издания "СеверПост", ранения получили три человека. По данным издания, примерно в полночь по местному времени упали два башенных крана, один из них - на палубу авианосца.

Местные жители также пишут в соцсетях, что к месту происшествия съехалось много машин скорой помощи, представителей МЧС России и пожарных.

Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseyev/TASS Image caption Авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт, который должен завершиться в 2020 году

ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире, он построен в 1980 году на верфи Götaverken в Швеции.

Длина дока - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Док предназначен для ремонта крупных кораблей и подводных лодок.

Помимо "Адмирала Кузнецова" на нем ремонтировался атомный крейсер "Петр Великий", кроме того, в док был помещен корпус затонувшей подводной лодки "Курск" после подъема со дна Баренцева моря.