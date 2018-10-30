Правообладатель иллюстрации Reuters

Эквадорский суд не поддержал иск Джулиана Ассанжа, пытавшегося опротестовать новые условия проживания, которые ему предъявило посольство Эквадора.

По заявлению Ассанжа, сотрудники посольства нарушали его фундаментальные права и свободы и пытались выжить основателя WikiLeaks с его территории, где он живет последние шесть лет.

Однако, как отметила судья Карина Мартинес, вынося решение, предъявленные ему требования - платить за пользование интернетом и убирать за собственным котом не нарушают его прав на убежище.

Адвокаты Ассанжа подали апелляцию на это судебное постановление, которая будет рассмотрена в ближайшие дни.

Ассанж укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию в связи с обвинением в сексуальном насилии, однако дело с тех пор было закрыто.

Однако если он покинет здание посольства, то ему грозит арест за, как утверждается, "нарушение условий освобождения под залог".

Правила внутреннего распорядка

В начале октября администрация посольства Эквадора вручила Ассанжу новые правила внутреннего распорядка, среди которых: уплата за пользование интернетом, уход за котом, уборка в ванной комнате и оплата расходов на еду и стирку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кота Ассанжу передали в посольство его дети

Адвокат WikiLeaks Бальтазар Гарсон в октябре подал иск в эквадорский суд против этого решения, и в минувший понедельник в столице Эквадора Кито состоялись слушания, в которых Ассанж участвовал по видеосвязи.

Он заявил, что Эквадор пытается положить конец его проживанию в посольстве, что в конечнеом счете приведет к его выдаче в Соединенные Штаты.

Ранее Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что арест Джулиана Ассанжа является приоритетом.

Однако Генеральный прокурор Эквадора Иниго Сальвадор отметил, что если Ассанж хочет оставаться на территории посольства и если он будет придерживаться установленных правил, он может там оставаться столько, сколько захочет.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Джулиан Ассанж участвовал в заседании суда в Кито по видеосвязи

По словам прокурора, проживание Ассанжа в посольстве на сегодняшний день обошлось стране в 6 млн долларов.

Судья Мартинес не поддержала иск Ассанжа, отметив при этом, что условия его проживания согласовываются в министерстве иностранных дел.

В марте 2018 года посольство лишило Ассанжа интернет-связи, обвинив его во "вмешательстве в дела других стран", однако позднее было заявлено, что частично доступ Ассанжа к интернету будет восстановлен.

Ассанж получил широкую известность как один из основателей интернет-портала WikiLeaks, образованного в 2006 году для публикации секретной информации о противозаконной деятельности, добытой анонимными источниками.

С тех пор там был опубликован ряд громких разоблачительных материалов различного свойства.

Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш Telegram-канал.