Ассанжу придется убирать за котом и платить за интернет. Так предписал суд в Эквадоре

  • 30 октября 2018
Ассанж Правообладатель иллюстрации Reuters

Эквадорский суд не поддержал иск Джулиана Ассанжа, пытавшегося опротестовать новые условия проживания, которые ему предъявило посольство Эквадора.

По заявлению Ассанжа, сотрудники посольства нарушали его фундаментальные права и свободы и пытались выжить основателя WikiLeaks с его территории, где он живет последние шесть лет.

Однако, как отметила судья Карина Мартинес, вынося решение, предъявленные ему требования - платить за пользование интернетом и убирать за собственным котом не нарушают его прав на убежище.

Адвокаты Ассанжа подали апелляцию на это судебное постановление, которая будет рассмотрена в ближайшие дни.

Ассанж укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию в связи с обвинением в сексуальном насилии, однако дело с тех пор было закрыто.

Однако если он покинет здание посольства, то ему грозит арест за, как утверждается, "нарушение условий освобождения под залог".

Правила внутреннего распорядка

В начале октября администрация посольства Эквадора вручила Ассанжу новые правила внутреннего распорядка, среди которых: уплата за пользование интернетом, уход за котом, уборка в ванной комнате и оплата расходов на еду и стирку.

Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Кота Ассанжу передали в посольство его дети

Адвокат WikiLeaks Бальтазар Гарсон в октябре подал иск в эквадорский суд против этого решения, и в минувший понедельник в столице Эквадора Кито состоялись слушания, в которых Ассанж участвовал по видеосвязи.

Он заявил, что Эквадор пытается положить конец его проживанию в посольстве, что в конечнеом счете приведет к его выдаче в Соединенные Штаты.

Ранее Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что арест Джулиана Ассанжа является приоритетом.

Однако Генеральный прокурор Эквадора Иниго Сальвадор отметил, что если Ассанж хочет оставаться на территории посольства и если он будет придерживаться установленных правил, он может там оставаться столько, сколько захочет.

Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Джулиан Ассанж участвовал в заседании суда в Кито по видеосвязи

По словам прокурора, проживание Ассанжа в посольстве на сегодняшний день обошлось стране в 6 млн долларов.

Судья Мартинес не поддержала иск Ассанжа, отметив при этом, что условия его проживания согласовываются в министерстве иностранных дел.

В марте 2018 года посольство лишило Ассанжа интернет-связи, обвинив его во "вмешательстве в дела других стран", однако позднее было заявлено, что частично доступ Ассанжа к интернету будет восстановлен.

Ассанж получил широкую известность как один из основателей интернет-портала WikiLeaks, образованного в 2006 году для публикации секретной информации о противозаконной деятельности, добытой анонимными источниками.

С тех пор там был опубликован ряд громких разоблачительных материалов различного свойства.

Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш Telegram-канал.

Похожие темы

Новости по теме