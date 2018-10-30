Правообладатель иллюстрации ERIK PANOV Image caption Оксимирон говорил, что написал трек именно после очередной стрельбы в школе

"ВКонтакте" начала блокировать любительский клип на песню "Последний звонок" рэпера Оксимирона. После стрельбы в керченском колледже на ролик жаловалась Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост.

Как рассказали TJournal в пресс-службе "ВКонтакте", фанатский клип на песню про школьника, устраивающего стрельбу, начали блокировать по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия. При этом сама песня не запрещена. Официального клипа на нее нет, но фанаты сделали свой - с кадрами из эстонского фильма "Класс".

Вместе с роликами, смонтированными из кадров этого фильма, блокируют и другую версию любительского клипа. Как можно понять по единственному доступному сейчас кадру, некоторое время назад в VK также было доступно видео, в котором песня Оксимирона (настоящее имя - Мирон Федоров) была наложена на фрагмент записи с камер видеонаблюдения из керченского лицея.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский оказался недоступен для комментариев. В "Твиттере" ведомства о блокировке любительского клипа на песню "Последний звонок" не сообщается.

"Актовый зал, АК достал, с предохранителя снял. Как удивится директриса, лишь увидев меня", - строчка из трека, герой которого видит описываемые события во сне. Сам Оксимирон в 2009 году говорил: "К созданию трека подвигнули новости об очередном расстреле в школе".

Трек вышел в 2009 году. Перед релизом на форуме hip-hop.ru Оксимирон высказывал предположения, что его могут запретить из-за текста.

При чем здесь Чудновец

17 октября студент-четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой керченского колледжа, после чего открыл стрельбу. Он убил 20 человек и покончил с собой.

21 октября активистка Евгения Чудновец написала пост в Фейсбуке, тегнув уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову: "Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. [...] Этот видеоряд и стихи, целью которого (я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей. Очень вас прошу посодействовать его удалению из сети Интернет . Отправила жалобу в Роскомнадзор". (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Она добавила, что "пока" не стала жаловаться на сам текст трека, "в надежде, что Оксимирон сам удалит свою песню в память о погибших в Керчи".

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER ALPATKIN/TASS Image caption После приговора Чудновец активисты выходили на улицы в ее поддержку

Чудновец, работавшую воспитателем детского сада в Катайске, в 2016 году приговорили к пяти месяцам колонии за репост ролика, в котором воспитатели издеваются над ребенком. Позднее Верховный суд отменил приговор. После освобождения Чудновец пообещала заняться правозащитной деятельностью.

Известно, что Евгения Чудновец, объясняющая свои обращения в правоохранительные органы "заботой о людях", также написала обращение в прокуратуру с требованием запретить в Екатеринбурге концерт рэпера Фейса.

"Малолетние поклонники Фейса" слышат нецензурную лексику на его концертах, а "потом напевают такие песни, прыгают под его "хит" Бургер, вступают в его Фан клубы, пишут матерные комментарии в группах в соцсетях , посвященному этому горе-исполнителю совсем не культурных песен", написала 30 октября Чудновец.

Несколько дней назад, 26 октября, знакомый Чудновец Андрей Мясников обвинил активистку в том, что она пишет критические посты за деньги. За такую работу, по словам Мясникова, платили 30 тысяч в месяц.

"Существуют целые команды, как известных личностей, так и раскрученных фейков в ФБ, которым выдается задание несколько раз в неделю (2-4) выложить пост, „опускающий" Навального (год назад только его, сейчас не знаю), делается это через беседки ватсап, скидывается тема или фото и все должны на эту тему негативно высказаться в фейсбук. Зарплата раз в месяц, свои кураторы. Я и сейчас вижу эти проплаченые посты", писал мужчина.