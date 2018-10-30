Патриарх Кирилл рассказал о последних переговорах с Варфоломеем перед "расколом"

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Встреча между патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и Вселенским патриархом Варфоломеем в августе состоялась по инициативе главы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом патриарх Кирилл рассказал, выступая на фестивале "Вера и слово", передает корреспондент Би-би-си. По словам предстоятеля РПЦ, он хотел "по-братски" поговорить с Варфоломеем.

Встреча двух патриархов прошла в конце августа. Они обсуждали ситуацию с непризнанными церквями на Украине. В апреле этого года власти Украины и две непризнанные украинские православные церкви обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой создать в стране национальную православную церковь.

Сейчас на Украине существует одна каноническая церковь - Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является частью РПЦ. Константинополь поддержал просьбу Украины и пообещал создать в стране независимую церковь.

Патриарх Кирилл, по его словам, хотел обсудить эту ситуацию с Варфоломеем и предложил встречу "на нейтральной территории".

"Я предложил встретиться на нейтральной территории, но мне ответили - нет, вы должны приехать в Стамбул. И я понял, что это желание поставить меня на место", - рассказал патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл утверждает, что пытался "смягчить Варфоломея", потому что он "не совсем по-братски" общался с главой РПЦ: "Какая-то надежда у меня оставалась. Доводы, которые мы приводили, были убедительными, мне кажется. Но позиция Константинополя по Украине уже тогда была радикальна".

Выступая на фестивале "Вера и слово", глава РПЦ также обвинил Константинополь во вторжении на территорию Русской церкви. РПЦ с 17 века считает Украину своей канонической территорией, над которой другие церкви не имеют власти.

Патриарх Кирилл также назвал начавшийся процесс автокефалии на Украине "заказом на разрушение единства Русской церкви".

"Это не борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Это 150 миллионов православных людей. Мы свободны от глобального оболванивания и господства над нами чужих мыслей, - заявил патриарх. - Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы".

Media playback is unsupported on your device РПЦ ответил на предоставление вселенским патриархом независимости украинской церкви.

Ранее греческое издание Orthodoxia.info опубликовало выдержки из переговоров двух патриархов. Согласно этой стенограмме, патриарх Кирилл заявил Варфоломею, что "Киев невозможно отлучить" от России, поскольку именно из Киева начинается православная история России. Патриарх Варфоломей на это ответил, что украинский народ не хочет быть подвластен России и что все президенты Украины, кроме Виктора Януковича, просили Константинополь создать на Украине собственную церковь.

Раскол из-за Украины

На Украине сейчас существуют три православные церкви, две из которых имеют неканонический (непризнанный) статус - церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь. В канонической УПЦ и РПЦ эти церкви называют "безблагодатными и раскольничьими структурами".

После смены власти и начала войны на Украине в 2014 году церковь Киевского патриархата начала набирать популярность среди украинцев и представителей власти. Иерархи церкви выступают за независимость светской и церковной власти Украины от России. В то же время церковь Московского патриархата стали обвинять в поддержке "русского мира" и сепаратистов на Донбассе.

В апреле этого года президент Петр Порошенко, депутаты Верховной рады Украины и представители непризнанных церквей обратились в Константинополь с просьбой даровать автокефалию украинскому православию.

Константинополь подтвердил эти планы, назвал Украину своей канонической территорией и снял анафему с патриарха Филарета - главы Киевского патриархата.

В октябре РПЦ назвала действия Константинополя "разбойничьими" и разорвала отношения с Константинопольской церковью.

РПЦ продолжает настаивать на том, что УПЦ Московского патриархата - единственная признанная церковь на территории Украины и что другие православные церкви не имеют права вмешиваться в религиозные конфликты в этой стране.