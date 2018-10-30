Суд в Ингушетии признал неконституционным решение о границе с Чечней

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Конституционный суд Ингушетии признал не соответствующим конституции республики закон об установлении границы с Чечней. Согласно определению суда, вопрос об установлении границы между двумя регионами должен утверждаться на референдуме.

"Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий", - сказано в решении суда.

Заявление о проверке на соответствие закона конституции в суд подала группа депутатов республиканского народного собрания Ингушетии.

Ранее во вторник конституционный суд Ингушетии отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе Чечней и отводе председателя суда.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была официально определена в 1991 году, когда перестала существовать Чечено-Ингушская АССР.

В день, когда народное собрание должно было утвердить договор и придать ему статус закона, в Ингушетии начались протесты. В них принимали участие тысячи человек.

Депутаты рассказывали Би-би-си, что голосование было назначено внезапно и в последний момент было объявлено тайным.

Народное собрание утвердило соглашение, но позже депутаты заявляли, что не голосовали в поддержку законопроекта, а итоги голосования были сфальсифицированы.