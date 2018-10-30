Задержанных на Украине российских моряков обменяли на семерых украинцев
Семь членов экипажа задержанного на Украине российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.
"Сегодня совершился этот долгожданный обмен. Семеро украинских моряков вернулись на родину, и семеро наших моряков сейнера "Норд" наконец-то вернулись домой", - сказал он.
При этом, по словам Зловедова, капитан российского судна пока остается на Украине, где против него возбуждено уголовное дело. Украинский капитан, в свою очередь, находится под стражей в России.
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Как сообщает агентство РИА Новости, позднее во вторник Татьяна Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитанов при участии "европейского института омбудсменов и его прогрессивных представителей".
Два уголовных дела
Рыболовецкое судно "Норд" было арестовано 25 марта в Азовском море в составе колонны российских рыбопромысловых судов. Оно шло под российским флагом и было зарегистрировано в керченском рыбоколхозе имени Первого мая в аннексированном Россией Крыму.
На борту судна находились десять человек экипажа - как сообщали СМИ, это жители Керчи, получившие российские паспорта.
Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют по статье 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело об угоне судна в отношении сотрудников госпогранслужбы Украины.
4 мая пограничная служба России задержала украинское рыболовное судно "ЯМК-0041". Родственники украинских рабаков сообщали, что на судне находились пять граждан Украины, которых принудительно удерживают в Крыму.
В отношении капитана украинского судна было возбуждено дело по части 3 статьи 256 уголовного кодекса России (незаконный вылов рыбы).
В июле уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко обменять украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" на российских с судна "Норд".
В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.