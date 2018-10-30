Задержанных на Украине российских моряков обменяли на семерых украинцев

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Семь членов экипажа задержанного на Украине российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Сегодня совершился этот долгожданный обмен. Семеро украинских моряков вернулись на родину, и семеро наших моряков сейнера "Норд" наконец-то вернулись домой", - сказал он.

При этом, по словам Зловедова, капитан российского судна пока остается на Украине, где против него возбуждено уголовное дело. Украинский капитан, в свою очередь, находится под стражей в России.

Как сообщает агентство РИА Новости, позднее во вторник Татьяна Москалькова сообщила о начале переговоров по обмену капитанов при участии "европейского института омбудсменов и его прогрессивных представителей".

Два уголовных дела

Рыболовецкое судно "Норд" было арестовано 25 марта в Азовском море в составе колонны российских рыбопромысловых судов. Оно шло под российским флагом и было зарегистрировано в керченском рыбоколхозе имени Первого мая в аннексированном Россией Крыму.

На борту судна находились десять человек экипажа - как сообщали СМИ, это жители Керчи, получившие российские паспорта.

Капитана судна Владимира Горбенко обвиняют по статье 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело об угоне судна в отношении сотрудников госпогранслужбы Украины.

4 мая пограничная служба России задержала украинское рыболовное судно "ЯМК-0041". Родственники украинских рабаков сообщали, что на судне находились пять граждан Украины, которых принудительно удерживают в Крыму.

В отношении капитана украинского судна было возбуждено дело по части 3 статьи 256 уголовного кодекса России (незаконный вылов рыбы).

В июле уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко обменять украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" на российских с судна "Норд".

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.