Независимые российские АЗС пожаловались на нехватку дизельного топлива

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Владельцы независимых автозаправочных станций (АЗС) в российских регионах не могут купить топливо на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний: они выставляют оптовые цены на дизель выше, чем розничные на собственных заправках, пожаловались в Независимом топливном союзе.

Острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний наблюдается в 40% регионов страны, заявил онлайн-изданию РБК президент Независимого топливного союза (в него входят владельцы независимых сетей АЗС и трейдеров).

"Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных - тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках", - сказал он.

На дефицит дизеля РБК пожаловались, в частности, владельцы независимых АЗС в Саратовской области и Краснодарском крае, где главным поставщиком топлива являются структуры "Роснефти".

Как рассказал совладелец независимого АЗС в Краснодарском крае Роман Гац, на автозаправочных станциях крупных компаний дизель стоит 43 рубля за литр, а оптовая цена для конкурентов составляет 44,5 рубля за литр.

Как дорожает дизель и бензин

Оптовые цены на дизельное топливо превысили розничные, потому что правительство после резкого скачка цен на топливо весной этого года договорилось с крупными нефтяными компаниями заморозить розничные цены на дизель и бензин с начала июня. Компании продолжают держать розничные цены на топливо на своих АЗС, но оптовые цены подняли с начала сентября.

Так, по данным Росстата, в сентябре бензин подорожал на 0,1% по сравнению с августом и на 8,9% - по сравнению с началом года. В октябре рост цен также продолжился.

На совещании в правительстве 24 октября нефтяники заявили о возможном повышении розничных цен на бензин на четыре-пять рублей, предложив сделать это после Нового года, сообщал РБК.

Цены на топливо в России начали резко расти после президентских выборов в марте 2018 года. Пока правительство не договорилось с нефтяниками о сдерживании цен на топливо, бензин АИ-92 за два месяца подорожал на 8%, а дизель - на 14%.

Что говорят нефтяники и чиновники

Нефтяные компании предупреждают, что больше не могут сдерживать рост цен на топливо на АЗС. Из-за заморозки цен на топливо с 1 июня нефтяные компании недополучили около 150 млрд рублей, подсчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 октября заявил, что в случае роста цен на бензин Россия может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Глава правительства поручил министерству энергетики разработать соглашение, которое ограничит рост цен на внутреннем рынке.

Крупным нефтяникам он предложил "проявить альтруизм" и продавать нефтепродукты не принадлежащим им компаниям по тем же ценам, что и своим "дочкам". По словам вице-премьера Дмитрия Козака, нефтяные компании это предложение одобрили.