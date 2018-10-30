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Советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер в возрасте 86 лет. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил его друг, украинский бизнесмен Александр Меламуд.

"Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - написал он.

Черкасский находился два месяца в реанимации, куда он попал после инсульта. "Два месяца врачи сражались за его жизнь", - рассказал Меламуд.

Давид Черкасский - режиссер таких известных мультфильмов, как "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

Режиссер-новатор

В своем творчестве Черкасский использовал метод комбинированной съемки: совмещал анимацию и игровые съемки. О таком приеме заговорили как о новаторстве в мультипликации после выхода "Приключений капитана Врунгеля" в 1980 году, где герои плавали не по нарисованному морю, а по настоящему.

"На самом деле нашей группе просто нужно было облегчить работу: десятиминутный мультфильм делается два года. А нам заказали 13 и в срок - четыре года. Вот мы и использовали видео моря, чтобы не рисовать его. Там еще мы использовали куклы-перекладки - прорисованные на картоне персонажи, которые использовались много раз", - объяснял сам Черкасский использование этого приема в интервью украинскому изданию "Сегодня".

Черкасский использовал и другие приемы, которые стали новаторскими для советского кинематографа. В "Острове сокровищ" он сочетал живых актеров и рисованных персонажей, а в мультфильме "Крылья" применил прием тотальной анимации, сделав трехмерные "пролеты", которые имитировали панорамирование в художественном кино.

Черкасский родился в 1932 году в украинском городе Шпола. Окончив Киевский инженерно-строительный институт, он несколько лет проработал по специальности, а затем, в 1959 году в качестве аниматора пришел на студию "Киевнаучфильм".

Снятый на заказ мультфильм "Тайна черного короля" о противопожарной безопасности стал первой режиссерской работой Черкассого. Он вышел в 1965 году и получил премию на Международном фестивале анимационных фильмов в Румынии как лучший дебют.

В 1995 году Черкасский получил титул Заслуженного деятеля искусств Украины, а в 2010 году - Народного артиста Украины. Он также награжден украинским орденом "За заслуги" 2-й и 3-й степени и другими медалями.