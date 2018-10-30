Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Нилс Хегель на суде скрывал свое лицо от камер

На проходящем в Германии судебном процессе бывший медбрат Нилс Хегель сознался в убийстве 100 пациентов.

По информации следствия, Нилс Хегель, работая в двух немецких больницах, давал пациентам смертельные дозы лекарств, что вызывало у них сердечный приступ.

Обвинение заявило, что мотивом его преступлений стало желание произвести впечатление на коллег: сначала он давал своим жертвам смертельную дозу препаратов, после чего пытался их реанимировать.

41-летний Хегель уже отбывает пожизненное заключение за гибель двух пациентов.

Как сообщается, в период с 1999 по 2005 год он убил 36 человек, когда работал в городе Ольденбург, и 64 человека - в городе Дельменхорст.

Когда судья спросил обвиняемого, признает ли тот себя виновным, Хегель ответил, что признает свой вину "в той или иной степени" по всем эпизодам.

Как ожидается, нынешние судебные слушания продлятся до мая. Перед этим в течение нескольких лет были эксгумированы останки 130 человек для токсикологического анализа.

Анализ

Корреспондент Би-би-си в Берлине Дженни Хилл

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хегель заявлял, что его желанием было произвести впечатление на коллег

Десятки родственников людей, погибших от рук Нилса Хегеля, пришли на судебное заседание, чтобы услышать его признание.

Многие из них требует ответа на вопрос: как ему сошло с рук без каких-либо очевидных последствий такое количество смертей в двух больницах.

За время работы Хегеля смертность в этих больницах значительно увеличилась.

Стали известны тревожные детали: как сообщается, Хегелю позволили работать еще два дня после того, как его поймали с поличным - когда он давал смертоносные препараты пациенту. За эти два дня он убил еще одного человека.

Многие родственники убитых убеждены в том, что власти предпочитали не замечать происходящее.

Сейчас идет расследование, цель которого - выяснить, не способствовало ли их безучастие смертоносным замыслам самого кровавого серийного убийцы в послевоенной Германии.

Следователи полагают, что на его счету еще больше жертв, но определить это уже не представляется возможным, поскольку их тела были кремированы.

Представитель родственников жертв Кристиан Марбах заявил: "Четыре года мы добивались проведения этого судебного разбирательства и ожидаем, что к тюремному сроку Хегеля добавится наказание за другие 100 убийств". Дед Марбаха также был убит Хегелем.

"Я надеюсь, его признают виновным по каждому эпизоду, чтобы близкие наконец смогли закрыть для себя эту страницу в жизни", - сказала Петра Клайн, которая возглавляет группу поддержки для пострадавших.

Предполагалось, что родные убитых заполнят зал суда, однако присутствовавшие там журналисты отметили, что многие выделенные для них места пустовали.

Хегеля поймали в 2005 году в больнице Дельменхорста в тот момент, когда он вводил пациенту медицинский препарат, не предусмотренный тому по рецепту. В 2008 году его приговорили к восьми годам тюремного заключения за покушение на убийство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хегеля приговорили к пожизненному заключению в 2015 году

В 2015 году его признали виновным в убийстве двух человек и в покушении на убийство еще двоих. Мерой наказания стало пожизненное заключение.

Он сказал тогда, что ему искренне жаль и он надеется, что семьи погибших смогут обрести мир. Он отметил, что совершал свои преступления, поддавшись импульсу.

Во время следствия он рассказал психологу, что убил почти 30 человек.

Тогда было решено расширить сферу расследования и эксгумировать останки 130 человек, чтобы проверить, не были ли причиной их смерти медицинские препараты. Также следствие ознакомилось со всеми документами в больницах, в которых он работал.

По данным больницы Ольденбурга, в часы, когда Хегель выходил на свои смены, уровень смертности и случаев реанимации пациентов увеличивался более, чем в два раза, сообщают немецкие СМИ.