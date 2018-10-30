Масштабные учения НАТО в Норвегии. Фото

Правообладатель иллюстрации Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images Image caption Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них принимают участие более 45 тысяч военнослужащих из 31 страны.

Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии - страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

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Норвегия - страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров "Восток-2018".

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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали "демонстрацией боевого потенциала", которая "имеет четкую антироссийскую направленность".

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