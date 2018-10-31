Трамп посетил место антисемитского нападения в Питтсбурге. Его встретили протестами
Президент США Дональд Трамп возложил цветы к мемориалу погибшим при стрельбе в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, где в минувшую субботу были убиты 11 человек.
Вместе с Трампом мемориал посетила его жена Мелания и дочь Иванка. Визит совпал с первыми похоронами жертв трагедии. Несколько сотен протестующих провели в городе акцию против приезда президента.
Трампа и супругу у входа в храм встретил раввин Джеффри Майерс. Он провел их внутрь синагоги, где произошло самое кровопролитное антисемитское нападение в новейшей истории США. Трамп возложил на мемориал цветок.
Вместе с Трампами место теракта посетил муж Иванки Трамп, советник президента Джаред Кушнер, и глава казначейства Стивен Мнучин. И Мнучин, и Кушнер - иудеи, как и дочь президента Иванка, принявшая иудаизм после замужества.
Почему в Питтсбурге протестовали?
Трамп вскоре после нападения сделал заявление, в котором осудил антисемитизм и действия антисемитов.
Критики Трампа считают президента ответственным за рост расистских и националистических тенденций в США. Они говорят, что критика мигрантов, и в особенности мусульман, которую Трамп допускает в своих выступлениях, разделила нацию.
Ряд лидеров еврейской диаспоры и мэр Питтсбурга, демократ Билл Педуто, были против того, чтобы Трамп посещал мемориал.
Более семидесяти тысяч человек подписали открытое письмо от имени еврейской диаспоры Питтсбурга, в котором говорилось, что они не хотели бы видеть президента в своем городе до тех пор, "пока он полностью не откажется от белого национализма".
Лидеры республиканской и демократической фракции в конгрессе отказались сопровождать Трампов в их поездке в Питтсбург.
В Белом доме ранее заявляли, что не считают администрацию президента прямо или косвенно виновной в нападении.
Как сообщает агентство Рейтер, среди протестующих были члены еврейской диаспоры Питтсбурга.
Во время проезда президентского кортежа по улице города некоторые демонстранты делали в его сторону оскорбительные жесты, сообщает Ассошиэйтед пресс.
Когда Трамп вышел из автомобиля, демонстранты начали скандировать фразу "Президент-ненависть, убирайся из нашего штата".
У других протестующих были плакаты с надписями "Ложь Трампа убивает", "Мы строим мосты, а не стены" и "Трамп, осуди белый национализм прямо сейчас".
Нападение на синагогу
В субботу, 27 октября, 46-летний Роберт Боуэрс, вооруженный винтовкой и двумя пистолетами, открыл огонь в синагоге "Древо жизни".
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Мужчина начал стрелять около 10 утра по местному времени, выкрикивая антисемитские лозунги, а затем забаррикадировался в одной из комнат.
Когда полицейские прибыли к синагоге, нападавший открыл по ним огонь, началась перестрелка. Четверо полицейских были ранены.
Нападавший также был ранен и сдался полиции.
Боуэрсу предъявлены обвинения в убийстве 11 человек. В понедельник он был выписан из больницы и впервые предстал перед судом, где потребовал общественного адвоката.