Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп подошел к мемориалу в сопровождении супруги

Президент США Дональд Трамп возложил цветы к мемориалу погибшим при стрельбе в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, где в минувшую субботу были убиты 11 человек.

Вместе с Трампом мемориал посетила его жена Мелания и дочь Иванка. Визит совпал с первыми похоронами жертв трагедии. Несколько сотен протестующих провели в городе акцию против приезда президента.

Трампа и супругу у входа в храм встретил раввин Джеффри Майерс. Он провел их внутрь синагоги, где произошло самое кровопролитное антисемитское нападение в новейшей истории США. Трамп возложил на мемориал цветок.

Вместе с Трампами место теракта посетил муж Иванки Трамп, советник президента Джаред Кушнер, и глава казначейства Стивен Мнучин. И Мнучин, и Кушнер - иудеи, как и дочь президента Иванка, принявшая иудаизм после замужества.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На протест против политики Трампа вышли более тысячи человек

Почему в Питтсбурге протестовали?

Трамп вскоре после нападения сделал заявление, в котором осудил антисемитизм и действия антисемитов.

Критики Трампа считают президента ответственным за рост расистских и националистических тенденций в США. Они говорят, что критика мигрантов, и в особенности мусульман, которую Трамп допускает в своих выступлениях, разделила нацию.

Ряд лидеров еврейской диаспоры и мэр Питтсбурга, демократ Билл Педуто, были против того, чтобы Трамп посещал мемориал.

Более семидесяти тысяч человек подписали открытое письмо от имени еврейской диаспоры Питтсбурга, в котором говорилось, что они не хотели бы видеть президента в своем городе до тех пор, "пока он полностью не откажется от белого национализма".

Лидеры республиканской и демократической фракции в конгрессе отказались сопровождать Трампов в их поездке в Питтсбург.

В Белом доме ранее заявляли, что не считают администрацию президента прямо или косвенно виновной в нападении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В синагоге во время субботней службы были убиты 11 человек

Как сообщает агентство Рейтер, среди протестующих были члены еврейской диаспоры Питтсбурга.

Во время проезда президентского кортежа по улице города некоторые демонстранты делали в его сторону оскорбительные жесты, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Когда Трамп вышел из автомобиля, демонстранты начали скандировать фразу "Президент-ненависть, убирайся из нашего штата".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестующие встретили Трампа неподалеку от синагоги

У других протестующих были плакаты с надписями "Ложь Трампа убивает", "Мы строим мосты, а не стены" и "Трамп, осуди белый национализм прямо сейчас".

Нападение на синагогу

В субботу, 27 октября, 46-летний Роберт Боуэрс, вооруженный винтовкой и двумя пистолетами, открыл огонь в синагоге "Древо жизни".

Мужчина начал стрелять около 10 утра по местному времени, выкрикивая антисемитские лозунги, а затем забаррикадировался в одной из комнат.

Когда полицейские прибыли к синагоге, нападавший открыл по ним огонь, началась перестрелка. Четверо полицейских были ранены.

Нападавший также был ранен и сдался полиции.

Боуэрсу предъявлены обвинения в убийстве 11 человек. В понедельник он был выписан из больницы и впервые предстал перед судом, где потребовал общественного адвоката.