В Россию хотят пригласить "миллионы людей". Путин утвердил концепцию

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Президент России Владимир Путин объявил об утверждении новой концепции миграционной политики России. Она должна привлечь в страну "миллионы людей", в первую очередь русских и русскоязычных. Им будет проще получить российское гражданство.

Путин заявил, что подписал новую концепцию государственной миграционной политики, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

"Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства", - сказал Путин.

Новая редакция концепции рассчитана на 2019-2025 годы, говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что концепция уточняет цель миграционной политики России. Приоритетом станет привлечение в Россию соотечественников, "способных за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество".

Нужен механизм, позволяющий привлечь как можно больше соотечественников, "России нужны миллионы людей", пояснил источник "Коммерсанта".

Привлекать, по данным издания, планируется и иностранцев, которые не хотят становиться россиянами, но "готовы приносить пользу себе и российскому обществу".

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сказал газете, что целью становится "привлечение трудовых ресурсов".

Как пояснил собеседник "Коммерсанта", приглашать мигрантов нужно в конкретные места, где нужно повышать уровень жизни.

Согласно концепции, должна быть значительно упрощена процедура получения российского гражданства, а также процедуры выдачи разрешений на проживание и работу в России.

До сих пор действовала другая концепция, утвержденная в 2012 году до 2025 года. Необходимость новой собеседники "Коммерсанта" объяснили "изменившимися геополитическими реалиями".

В конце октября Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О гражданстве", согласно которым гражданами России в упрощенном порядке можно признать некоторые категории иностранцев и людей без гражданства - "в гуманитарных целях".

Упрощенная процедура предоставления гражданства рассчитана на людей, прибывших в Россию из стран, где они "преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты", объяснял замглавы МВД Игорь Зубов.

"Для тех, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище", - сказал Путин, выступая на конгрессе соотечественников.

В России ждут не только граждан Украины, но и жителей непризнанного Приднестровья, Молдовы, государств Балтии, перечислял глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

В июне во время "прямой линии" Путина было показано обращение жителей Украины, которые перебрались в Россию и просили у президента помощи в получении документов. Путин тогда заявил, что нужна "либерализация всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства".