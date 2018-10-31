У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв

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Взрыв небольшой силы произошел на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек.

ТАСС и Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщили, что при взрыве погиб один человек. Позже информацию о взрыве на входе в здание управления ФСБ подтвердил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Медики сделали все возможное, но ни чем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм", - сказал собеседник Интерфакса в службе "скорой помощи".

ТАСС уточняет, что погибший не был сотрудником ФСБ.

Причина взрыва выясняется, сообщили в НАК. По данным Интерфакса, взрыв имел "не бытовой" характер.

"Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо", - сказал ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Из здания были эвакуированы все сотрудники.

Архангельский портал 29.ru сообщает, что движение около управления ФСБ по центральному Троицкому проспекту перекрыто от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

В пресс-службе управления ФСБ не комментируют произошедшее, "просят перезвонить позднее", пишет портал.

Последнее громкое происшествие, связанное с ФСБ в регионах, произошло больше года назад. В апреле 2017 года было совершено нападение на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю. Тогда вооруженный молодой человек проник в здание и застрелил двух человек, после чего и сам был убит.