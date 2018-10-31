"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза" с экипажем на борту

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"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза" с экипажем, произошедшей ранее в октябре. Это была первая в истории современной России подобная авария в пилотируемой космонавтике.

Крушение ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" 11 октября произошло из-за нештатной работы датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

"Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - пояснил он.

Крикалев добавил, что запуск очередного экипажа к МКС запланирован на 3 декабря.

Он рассказал о выводах аварийной комиссии, разбиравшейся с аварией "Союза", на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе "Роскосмос" сообщал, что 31 октября причины аварии назовут гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин и глава аварийной комиссии, руководитель центра пилотируемых программ головного научного института ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.

Авария "Союза"

Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была доставить новый экипаж к Международной космической станции (МКС), произошла вскоре после старта с космодрома Байконур.

На борту корабля находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Они благополучно катапультировались, спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане.

Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Media playback is unsupported on your device Авария ракеты "Союз МС-10". Главные факты

Обломки корабля упали в 30-50 км от казахстанского города Жезказган.

Из-за аварии, как сообщал Интерфакс, были приостановлены пилотируемые и непилотируемые пуски "Союзов". В частности, были отменены запуски 19 октября с Плесецка, 31 октября с Байконура и 7 ноября с Куру.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" со ссылкой на видеозапись старта "Союза" говорил, что блок первой ступени ракеты коснулся второй ступени, но причины этого были неизвестны.

Какие были версии

О том, что причина аварии заключалась в некорректной работе датчика разделения первой и второй ступени, источник Интерфакса сообщал уже через несколько дней после происшествия.

"Один из боковых блоков первой ступени столкнулся с центральным блоком из-за того, что пирозамок не сработал, - говорил собеседник агентства. - Это могло произойти из-за отсутствия команды по причине того, что датчик, фиксирующий выход верхушки бокового блока, мог оказаться поврежден и не сработать".

Еще источники Интерфакса обращали внимание на то, что на ракете-носителе "Союз", потерпевшей аварию при запуске, использовалась система управления украинского производства

Затем газета "Коммерсант" писала, что причиной аварии стали действия, допущенные при подготовке ракеты к запуску на космодроме Байконур. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак", - говорил источник издания.

При сборке могли повредить датчик на одном из боковых блоков, что привело к неоткрытию крышки реактивного сопла, развивал эту версию источник Интерфакса, ссылаясь на выводы госкомиссии.

В "Роскосмосе" версию о повреждении ракеты во время сборка назвали "слухами и домыслами".

Далее в СМИ прозвучала версия о том, что сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты с центральным и погнули один из двух выступов крепления, а чтобы он вышел при разделении в полете нанесли внутрь смазку. Об этом писало РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Эту версию в "Роскосмосе" также решительно отвергали. "Это не соответствует действительности", - говорили в госкорпорации.