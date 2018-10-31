Россия обогнала Францию в бизнес-рейтинге Всемирного банка. Теперь всё хорошо?

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Россия в этом году оказалась на 31-м месте в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Он показывает, насколько легко в той или иной стране вести бизнес. Всего в рейтинге 190 стран.

Президент России Владимир Путин в 2012 году поручил сделать так, чтобы в 2018 году Россия оказалась в первой двадцатке стран, привлекательных для бизнеса. Однако выполнить его указ не удалось.

Русская служба Би-би-си рассказывает в 100 и 500 словах, как Россия добралась до 31-й строчки рейтинга Doing Business и почему это важно.

Теперь в соседях России в рейтинге - Испания и Франция. По легкости ведения бизнеса, как считают аналитики банка, Россия опередила Нидерланды, Швейцарию, Японию, Китай и Бельгию.

В прошлом году Россия находилась на 35-й строчке рейтинга. Подняться выше ей помогли четыре реформы. Россия упростила процедуры получения разрешения на строительство, подключения к системе электроснабжения, а также облегчила правила, помогающие вести международную торговлю. В частности, упростила процедуры налогообложения и таможенной очистки товаров.

Прогресс очевиден. В рейтинге-2012 Россия находилась на 120-й строчке. Теперь на этом месте находится Египет. Но майский указ Путина, согласно которому нужно было войти в первую двадцатку стран рейтинга, выполнить все равно не удалось.

Уровень комфортности ведения бизнеса измеряется по 11 показателям. В том числе по доступности кредитов, простоте открытия своего дела и регистрации имущества и качеству рассмотрения дел о банкротствах.

Соседями России в рейтинге стали две европейские страны - Испания (30-е место) и Франция (32-е).

Судя по рейтингу, в ряде постсоветских стран, к примеру, Грузии, Азербайджане и прибалтийских государствах условия для ведения бизнеса лучше.

Всего в рейтинге 190 стран, а на первом месте, как и в прошлом году, оказалась Новая Зеландия. За ней идут Сингапур и Дания. США заняли восьмую строчку рейтинга, а Великобритания - девятую.

Активнее всего улучшают условия для бизнеса и проводят реформы страны Азии, Африки и Ближнего Востока. К примеру, Афганистан, Китай, Азербайджан, Руанда и Кения.

Что в России изменилось за год?

Россия провела четыре реформы. В результате, по мнению Всемирного банка, стало проще получить разрешение на строительство и подключить здание к электросетям.

Кроме того, снизилась налоговая нагрузка на бизнес. А еще проще стало вести торговлю с зарубежными странами, поскольку стали использовать электронную систему таможенной очистки.

Аналитики банка отмечают, что в России легче, чем в других странах зарегистрировать компанию. Еще требуется меньше времени на решение коммерческих споров в арбитражном суде.

С чем вопрос так и не решили?

В России все еще недостаточно защищены права миноритарных акционеров. По этому показателю Россия находятся на 57-м месте в мире - на одном уровне с Польшей. Руанда, к примеру, по этому показателю на 14-м месте, а Саудовская Аравия - на седьмом.

По тому, как разрешаются проблемы банкротства, к примеру, в плане защиты кредиторов или ответственности менеджмента за доведение компании до краха, Россия находится на 55-м.

По легкости ведения международной торговли Россия и вовсе на 99-м месте - наравне с Катаром.

Действительно ли в России улучшился бизнес-климат?

С 2012 года Россия поднялась вверх почти на 90 строчек. Основной рывок пришелся на 2013 год, когда она поднялась с 112-й на 92-ю строчку.

А в 2014 году она заняла уже 62-ю строчку. Но в тот год это было связано с тем, что Всемирный банк изменил методологию и включил в свои расчеты не только Москву, но и Санкт-Петербург.

Методологию банк поменял и в 2016 году, когда Россия заняла 40-ю строчку. Тогда страна поднялась на 11 ступеней вверх. Но с учетом изменения методики получилось, что страна упала в рейтинге, так как ее прошлогодний результат при новой методике был бы гораздо лучше.

Экономисты неоднократно отмечали, что рейтинг не отражает реальное состояние дел с инвестклиматом, который в России ухудшился из-за санкций и контрсанкций, коррупции и "общей неуверенностью в завтрашнем дне".

Об этом же свидетельствуют другие показатели. К примеру, обеспеченные россияне продолжают большую часть своих средств хранить за границей.

Будет ли правительство дальше бороться за Doing Business?

В мае 2012 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому попадание в двадцатку рейтинга является целью для правительства.

Министр экономического развития Максим Орешкин в прошлом году объяснял, что Россия хочет войти в топ-20, но главной целью правительства является улучшение инвестклимата и рост активности бизнеса.

В новом "майском указе" Путина рейтинг Doing Business не упоминается. Но есть цели по развитию предпринимательства и международной торговли. Число предпринимателей за шесть лет должно вырасти до 25 млн человек.