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Россияне в сентябре стали больше тратить на покупки. На это они берут кредиты и тратят сбережения, пишет Центральный банк. Доля доходов, которые россияне откладывают, опустилась до уровня пятилетней давности.

В августе и сентябре российские семьи активно тратили сбережения и брали кредиты, пишет ЦБ. Сейчас норма сбережения, то есть та часть доходов, которую люди сберегают, находится существенно ниже уровней 2013-2014 годов, говорится в материалах регулятора.

ЦБ объясняет это так:

Россияне покупают в основном непродовольственные товары, так как опасаются, что цены на них могут вырасти на фоне ослабления рубля. Согласно данным сентябрьского опроса холдинга "Ромир", расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% по сравнению с августом. В холдинге объясняют это текущим ростом цен.

Еще потребление выросло благодаря росту зарплат в реальном выражении. Правда, это касается в основном работников социальной сферы и культуры, которым повышают зарплату в рамках "майского указа" президента Владимира Путина. В начале года благодаря этому фактору росли зарплаты всех бюджетных работников.

В ЦБ ожидают, что по итогам третьего квартала расходы населения на потребление вырастут на 2-2,5%, во втором квартале они выросли на 2,5%.

По мнению экономистов ЦБ, потребление остается главным драйвером роста ВВП, что поддержит рост экономики.

Что будет дальше?

Во вторник Центральный банк отчитался о том, что в октябре инфляционные ожидания населения снизились. В следующие 12 месяцев население ждет, что цены вырастут на 9,3%, что ниже чем в сентябре. В центробанке считают, что население стало меньше волноваться из-за ослабления рубля и роста цен на бензин.

В теории снижение инфляционных ожиданий может привести к тому, что население успокоится и будет меньше волноваться и покупать какие-то вещи впрок. С другой стороны, ЦБ сообщает, что население еще не оценило эффект от повышения НДС, а значит, ближе к концу года инфляционные ожидания могут вновь начать расти.

Октябрьский опрос холдинга "Ромир" показывает, что в октябре потребительские тенденции несколько изменились, а люди стали меньше экономить на еде, но меньше покупать одежду и платить за развлечения. Так делают почти половина опрошенных холдингом рососиян.

Лишь 8% опрошенных в октябре россиян заявили, что они достаточно зарабатывают, чтобы ни в чем себе не отказывать.