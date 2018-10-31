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Правительство России и нефтяные компании сумели договориться о том, чтобы цены на бензин не повышались. Об этом было объявлено по итогам совещания о стабилизации цен на нефтепродукты, которое в среду провел вице-премьер Дмитрий Козак.

На встречу пришли представители крупнейших нефтяных компаний, а также министерства финансов, налоговой службы и ФАС. После окончания встречи Козак объявил, что нефтяники согласились держать цены на бензин на уровне июня текущего года, при этом никаких уступок им сделано не было.

"Никаких коврижек никому не предложено", - отметил Козак. По его словам, предложенные условия приняли все крупные компании и независимые заводы. Распространяться они будут на крупный и мелкий опт, причем не только на бензин, но и на моторное и дизельное топливо.

Соглашение будет оформлено в течение суток, но исполняться начнет немедленно, а действовать будет до 31 марта. "Можем констатировать, что решение найдено, ситуация должна с завтрашнего дня начать успокаиваться", - добавил Козак, отметив, что в связи с этим заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов вводить не будут.

Министр энергетики Александр Новак в свою очередь пояснил, что на оптовом рынке будут поддерживаться цены, которые позволят держать цены на заправках и обеспечивать необходимую маржу для АЗС.

"Рынок есть рынок"

На этой неделе нефтяные компании и чиновники правительства публично рассорились из-за возможного роста цен на бензин.

Премьер Дмитрий Медведев 29 октября заявил, что правительство может ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если рост цен на бензин не остановится.

"Я хотел бы, чтобы минэнерго и непосредственно курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. И либо будет подготовлен и принят план работы и определенные соглашения о поддержании сложившихся сегодня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты", - сказал он.

В тот же день курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что вероятность введения заградительных пошлин высока и правительство может ввести их уже на следующей неделе.

"Рынок есть рынок: нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Кроме того, он призвал нефтяников "проявить альтруизм" и продавать топливо независимым трейдерам по такой же цене, что и своим собственным "дочкам". По его словам, нефтяники согласились.

Примерно за неделю до этого, 24 октября, у Дмитрия Козака прошло совещание с нефтяниками. На нем представители компаний предупредили его о возможности роста цен на бензин на 4-5 рублей за литр. "Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток", - объяснил "Ведомостям" человек, близкий к участникам совещания.

А независимые АЗС кроме того жаловались, что не могут купить дизельное топливо на нефтебазах крупных компаний, так как те предпочитают продавать его на собственных заправках, писал РБК. Кроме того, независимые продавцы указывали на то, что крупные нефтяные компании повышают оптовые цены на топливо, что заставляет их повышать розничные цены на заправках.

"Роснефть" в ответе обвинила в росте цен независимые АЗС. "Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России", - говорилось в заявлении.

Ответ "Роснефти" опубликовал на своем сайте Независимый топливный союз. Из него следует, что средняя маржинальность независимых АЗС на АИ-92 и АИ-95 составляет порядка 1,4 рубля на литр, а маржинальность дизельного топлива достигла отрицательных значений: -1,08 рублей на литр. То есть при его продаже АЗС несет убыток. В нескольких регионах убыточны продажи всех видов топлива. "Откуда тогда взялись эти пассажи про "извлечение сверхдоходов"? Слышать это просто удивительно", - говорится в сообщении союза.

"Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразоваться от розницы ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) в условиях "заморозки" цен? - говорится в сообщении. - И это заявление делает государственная компания, которая чаще остальных обращается к правительству с просьбой выделения астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд".

Как дорожал бензин

Бензин начал дорожать весной этого года после президентских выборов, что вызвало волну протестов в регионах. Чтобы остановить рост цен, правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о том, что они будут сдерживать цены на бензин с 1 июня.

Но спустя какое-то время цены продолжили рост. По данным Росстата, в рознице бензин в сентябре по сравнению с августом подорожал на 0,1%, с начала года - на 8,9%. Оптовые цены выросли за месяц на 10%.

В октябре рост продолжился. За неделю с 16-го по 22 октября цены на топливо повысились еще на 0,1%, за последнюю неделю октября - еще на 0,1%, а на дизельное топливо - на 0,4%.