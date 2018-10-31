В Уфе задержали трех полицейских. Их подозревают в изнасиловании коллеги

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В Уфе возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 23-летней дознавательницы полиции, сообщил Следственный комитет России. По подозрению в изнасиловании задержали трех начальников отделов полиции в Башкирии.

По данным следствия, 23-летняя сотрудница полиции подверглась нападению со стороны трех коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отделения полиции по Уфимскому району Башкирии. Потерпевшая работает дознавателем в том же отделении, указано в сообщении регионального управления СКР.

По факту произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 УК (изнасилование, совершенное группой лиц) и по пункту "а" части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

На данный момент все подозреваемые задержаны. Как сообщил Следственный комитет в своем "Твиттере", среди задержанных оказались 51-летний начальник отделения полиции по Уфимскому району, 34-летний начальник отдела миграции в том же отделении, а также 50-летний начальник отделения по Кармаскалинскому району.

Имена подозреваемых и потерпевшей официально не называются. С просьбой арестовать их следствие пока также не обращалось. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Башкирию из Москвы направлены сотрудники управления собственной безопасности МВД, сообщила агентству Интерфакс официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, инспекция должна оценить работу руководства районной и региональной полиции. отрицательным мотивам", - сказала она.

В марте прошлого года суд в Новотроицке приговорил к тремс половиной годам колонии экс-полицейского, признав его виновным в изнасиловании коллеги. Суд также обязал его выплатить 250 тысяч рублей моральной компенсации потерпевшей.

Инцидент произошел в августе 2015 года, когда, как пишут местные СМИ, шестеро полицейских в опорном пункте полиции отмечали повышение одного из них. Обвинение было предъявлено только одному из отмечавших, но из полиции уволили всех шестерых.