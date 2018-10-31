Image caption Последние восемь лет с момента вынесения смертного приговора Асия Биби провела в полной изоляции в одиночной камере

Пакистанский суд отменил смертный приговор местной христианке Асии Биби, которую обвиняли в богохульстве. Это решение суда вызвало многочисленные протесты в разных городах страны, которые вылились в беспорядки и акты насилия.

В 2010 году Асию признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда во время ссоры с соседями.

Сама она утверждала, что невиновна. Большую часть из последних восьми лет женщина провела в одиночной камере.

Нынешнее решение суда вызвало всплеск недовольства среди консервативных мусульман, поддерживающих жесткие наказания за богохульство.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обрушился с критикой на сторонников жесткой линии и призвал население к спокойствию.

В специальном телеобращении к стране глава правительства заявил, что радикально настроенные элементы разжигают ненависть ради достижения собственных политических целей и что их действия не идут на пользу исламу.

Масштабные демонстрации протеста проходят в Карачи, Лахоре, Пешаваре и Мултане. Сообщается о случаях столкновений протестующих с полицией.

Лидер исламистской партии TLP Мухаммед Афзал Кадри заявил, что все трое судей Верховного суда теперь сами заслуживают смерти.

В Исламабаде полиция оцепила центральную часть города, где находится Верховный суд, а для сдерживания протестующих власти вывели на улицы армейские подразделения.

Правообладатель иллюстрации ARSHAD ARBAB Image caption В ряде городов Пакистана прошли массовые акции протеста с требованием казни Асии Биби

Главный судья Сахиб Нисар, сообщивший о снятии обвинений с Асии Биби, сказал, что она свободна и может немедленно покинуть тюрьму в Шекхупуре, если в ее отношении нет обвинений по другим делам.

Она не присутствовала в суде во время оглашения вердикта, но, как сообщается, новость ее очень удивила.

"Не могу поверить в это. Мне теперь можно будет выйти? Они правда меня отпустят?" - сказала она по телефону, когда узнала о своем освобождении, сообщает Франс пресс.

В чем ее обвиняли?

Обвинения против матери двоих детей Биби были выдвинуты в 2009 году, когда она работала в поле и у нее произошла ссора с несколькими женщинами-мусульманками, работавшими вместе с ней.

Согласно ее показаниям, ей было поручено набрать воды. Когда она вернулась, некоторые из женщин принялись бранить ее, заявляя, что, будучи христианкой, она не имеет права прикасаться к кувшину с водой, так как оскверняет его своими руками, после чего между ними возникла перебранка.

Во время судебных слушаний ей вменили в вину то, что во время ссоры женщины сказали Биби, что ей необходимо обратиться в ислам, после чего в ответ она якобы трижды непочтительно высказалась о пророке Мухаммеде.

Несколько дней спустя, по словам Биби, она была избита у себя дома и подвергнута истязаниям со стороны разъяренной толпы, утверждавшей, что она оскорбила пророка Мухаммеда.

Ее обвинители заявили, что тогда она призналась в богохульстве. Вскоре она была арестована и приговорена к смерти.

Анализ

Секундер Кермани, корреспондент Би-би-си в Исламабаде

Суд огласил принятое решение очень быстро, безусловно, осознавая деликатность этого дела и опасность вспышки ожесточенных протестов.

Адвокат Биби, которого охранял полицейский, сообщил мне, что он доволен вынесенным вердиктом. Он отметил, что опасается за безопасность себя и своей подзащитной.

Даже после освобождения о деле Биби будут помнить еще долго. Вскоре после того, как ее приговорили к смерти, в Пакистане был убит известный политик - губернатор Пенджаба Салман Тасир. Он поплатился жизнью за то, что выступал в защиту Биби и призывал провести реформу законов о богохульстве.

Его убийца - Мумтаз Кадри - был казнен, но у него появились последователи, которые построили в его честь специальное святилище в пригороде Исламабада, где регулярно воздавали ему почести.

Его сторонники организовали политическую партию, которая выступает за сохранение жестких законов о богохульстве. На прошедших в этом году выборах она получила 2 млн голосов.

По мнению многих аналитиков, именно эта партия может стать инициатором волнений в ближайшие несколько дней.

Что сказали в Верховном суде?

Судьи заявили, что сторона обвинения потерпела полный крах, пытаясь предоставить сколь-нибудь достоверные доказательства в деле.

Обвинение строилось на шатких свидетельствах, сказали они, и при этом не были соблюдены необходимые процедуры. Предполагаемое признание было получено перед лицом разъяренной толпой, которая грозилась ее убить на месте.

Текст судебного решения включает в себя множество отсылок к Корану и истории мусульманства.

Оно заканчивается цитатой из Хадиса - преданиях о словах пророка Мухаммеда, в которых звучит призыв относиться к людям другой веры с добротой.

Почему это дело так сильно разделило общество?

Ислам является государственной религией Пакистана, и это напрямую отражается на системе правосудия страны. Значительная часть жителей поддерживает жесткое наказание за богохульство.

Консервативные политики часто высказываются в поддержку суровых наказаний - в основном, чтобы обеспечить себе поддержку на выборах.

Но критики утверждают, что законы о богохульстве нередко используются как инструмент для сведения счетов в бытовых конфликтах и обвинения строятся на крайне слабых доказательствах.

Большинство осужденных по этим законам - мусульмане или члены общины Ахмади, но с 1990-х суды начали десятками выносить обвинительные приговоры христианам. Они составляют 1,6% населения страны.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие в Пакистане поддерживают смертную казнь за богохульство

Последние несколько лет христиане в Пакистане не раз становились объектом нападений, из-за чего у многих из них появилось чувство незащищенности.

Некоторые нападения являются следствием обвинений в богохульстве, а некоторые - реакцией на военные действия, которые ведут США в Афганистане.

Пока по законам о богохульстве официально не казнили ни одного человека, но некоторым людям, обвиненным в этом, устроили самосуд местные жители.

Асия родилась в 1971 году. Она мать четверых детей. Она стала первым человеком в стране, которому был вынесен смертный приговор за богохульство.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Губернатор Пенджаба Салман Тасир призывал реформировать закон о богохульстве. В ноябре 2010 года он посетил Асию Биби в тюрьме

Это судебное решение вызвало шквал критики в мире. В адрес пакистанских властей звучали обвинения в нарушении прав человека.

Что будет дальше?

Существуют опасения, что оправдание Биби приведет к яростной реакции среди мусульман-сторонников жесткой линии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Муж и дочь Асии Биби говорят, что опасаются за свою безопасность в Пакистане

Как и ранее, когда проходили слушания дела Биби, в среду у здания суда в Исламабаде собралась огромная толпа людей, которые требовали оставить в силе ее приговор и немедленно привести его в исполнение.

Несколько стран предложили женщине и ее семье политическое убежище, и она, скорее всего, покинет страну.

Члены ее семьи ранее говорили, что переживают за свою безопасность и хотели бы уехать из Пакистана.