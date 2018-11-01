В Британии обдумывают меры против трех российских телеканалов

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Британский надзорный орган в области вещания Ofcom рассматривает жалобы на нарушения принципов беспристрастности и и правдивости не только со стороны RT, о чем довольно много пишет пресса, но и со стороны еще двух российских телеканалов - Рен ТВ и НТВ Мир.

Информацию о том, что Ofcom обдумывает меры против Рен ТВ и НТВ Мир, подтвердила в среду на слушаниях в парламенте Британии глава Ofcom Шарон Уайт.

"Мы рассматриваем их прямо в данный момент", - ответила Уайт на вопрос председателя комитета Палаты общин по культуре, СМИ и спорту Дэмиана Коллинза о жалобах на эти два канала.

В чем конкретно заключаются претензии к Рен ТВ и НТВ Мир, ни Коллинз, ни Уайт не уточнили, но известно, что жалобу на НТВ Мир в мае в Ofcom подала литовская государственная комиссия по телевидению и радиовещанию.

Литовцы обвинили канал в неправдивом и однобоком освещении событий в Литве во время Второй мировой войны.

Литва подавала жалобу в Лондон, потому что эти каналы - версии российских Рен ТВ и НТВ для зарубежного вещания - зарегистрированы именно в Британии и на основании британской лицензии вещают в других странах Евросоюза.

В отношении российского канала RT, ориентированного только на заграницу, Ofcom, по словам Уйат, сейчас ведет расследования по десяти случаям предположительно предвзятого и неправдивого освещения разных тем: вооруженного конфликта на востоке Украины, ситуации в Сирии, отравления Скрипалей и так далее.

Какое наказание грозит каналам и грозит ли вообще, до окончания расследования Ofcom сказать невозможно.

Два года назад Ofcom уже обвинил НТВ Мир по жалобе Литвы в нарушении Вещательного кодекса, и комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы на этом основании в начале 2017 года предписала кабельным сетям на год внести канал в список платных.

Шарон Уайт сказала на слушаниях, что для того, чтобы лишиться лицензии, нужно очень серьезно нарушить Вещательный кодекс. К тому же к маленьким каналам Ofcom, по словам Уайт, относится несколько менее придирчиво, чем к главным британским вещателям - BBC, Channel 4, Sky и ITV - в частности, в силу того, что у мелких вещателей доля аудитория в Британии очень мала.