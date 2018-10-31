Правообладатель иллюстрации PA Image caption Колонки Джамаля Хашогги регулярно публиковались в Washington Post

В среду Турция обнародовала первый официальный доклад об обстоятельствах смерти известного публициста и общественного деятеля Джамаля Хашогги. Власти страны утверждают, что Хашогги убили сразу после того, как он оказался в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Каких-либо свидетельств в подтверждение этой версии Анкара пока не представила.

В официальном заявлении в частности говорится: "В соответствии с заранее продуманным планом, Джамаля Хашогги задушили до смерти сразу после того, как он пришел в консульство Саудовской Аравии".

Затем его тело расчленили и уничтожили, как и было задумано заранее, говорится в заявлении.

Саудовский публицист Джамаль Хашогги, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле за документами о разводе.

Его тело найдено не было, но Турция, США и сама Саудовская Аравия признают, что он был убит в консульстве.

Сведения об обстоятельствах его смерти до сих пор остаются противоречивыми.

Генеральный прокурор Турции Ирфан Фидан сообщил, что его встреча с саудовским коллегой, которая состоялась в понедельник, не принесла конкретных результатов.

Что говорит Турция?

Турция не обвиняет напрямую Саудовскую Аравию в убийстве журналиста.

Однако в среду высокопоставленный представитель правящей партии заявил, что убийство не могло быть совершено без приказа кого-то в руководстве.

Саудовская Аравия утверждает, что никто из членов королевской семьи к этому не причастен.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хатидже Дженгиз сказала, что не отпустила бы Хашогги в консульство, если бы догадывалась, чем все закончится

Ранее неназванные представители турецких властей сообщили СМИ, что у них есть аудио- и видеосвидетельства о последних минутах жизни Хашогги, но ничего подобного обнародовано не было.

Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники опубликовали подробности убийства журналиста, утверждая в том числе, что перед смертью его пытали.

Его невеста - гражданка Турции Хатидже Дженгиз на прошлой неделе дала интервью местному телеканалу и сказала, что никогда бы не позволила ему войти в консульство, если бы могла предположить, что власти Саудовской Аравии задумают его убить.

Что говорит Саудовская Аравия?

Генеральный прокурор Сауд Мохеб во время своего визита в Стамбул дважды встречался с Ирфаном Фиданом, посещал консульство и общался с представителями службы безопасности Турции. Он вернулся в Саудовскую Аравию, не сделав официального заявления.

Когда появилась информация об исчезновении Хашогги, Саудовская Аравия заявила, что журналист вышел из здания живым.

Через некоторое время Саудовская Аравия признала, что убийство было спланировано, но совершено оно было без ведома властей. Они предположили, что он погиб в ходе драки.

В конечном счете Саудовская Аравия заявила, что Хашогги был убит и она намерена выяснить все факты, касающиеся его гибели.

Были арестованы 18 человек, которых будут судить в Саудовской Аравии. Турция требует их экстрадиции.

Что говорят другие страны?

Саудовская Аравия попала под шквал критики из-за гибели публициста, в том числе от союзников, которые требуют объяснений.

Президент США Дональд Трамп сказал, что озвученная саудовцами версия его не устраивает. Но он также отметил, что не готов жертвовать выгодными контрактами на продажу оружия стране.

Между тем в США была начата петиция с требованием переименовать часть дороги у посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне в честь Джамаля Хашогги.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что гибель Хашогги является ужасным преступлением.

Он отметил, что Франция введет санкции в отношении Саудовской Аравии, но не стал вдаваться в подробности.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что это чудовищное злодеяние, и добавил, что у США и Великобритании появилась возможность оказать давление на Эр-Рияд и по другим вопросам.