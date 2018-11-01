Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В фильме снялись звезды Голливуда Джерард Батлер и Гари Олдман

Американский боевик "Хантер Киллер" не получил прокатного удостоверения министерства культуры России. Премьера картины была запланирована на 1 ноября, однако кинотеатры в четверг начали убирать ее из расписания.

Как сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика", компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания сеансы фильма.

"Вынуждены сообщить Вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер Киллер", - цитирует издание письмо компании.

Дистрибьютор отмечает, что все материалы и документы по фильму были представлены в минкульт заранее, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения получено не было.

В министерстве культуры не смогли предоставить Би-би-си оперативный комментарий.

Фильм "Хантер Киллер" стоит в расписании многих российских кинотеатров на четверг, однако электронная покупка билетов на большинство сеансов недоступна.

Представитель сети кинотеатров "Люксор" Андрей Родин подтвердил Би-би-си, что компания получила письмо от дистрибьютора, а также добавил, что, по его данным, прокатное удостоверение должны выдать в пятницу.

В центре сюжета фильма - история экипажа американской подлодки, который отправляется на поиски пропавшей субмарины ВМС США. Параллельно американские спецслужбы выясняют, что министр обороны России адмирал Дуров возглавил заговор и захватил в заложники президента России Закарина. Подводникам предстоит спасти Закарина, сорвать опасный заговор и предотвратить новую мировую войну.

В фильме снялись звезды Голливуда Джерард Батлер и Гари Олдман. Министра обороны Дурова и президента Закарина сыграли российские актеры Михаил Горевой и Александр Дьяченко.

В сентябре СМИ сообщали, что фильм был запрещен к прокату на территории Украины, так как там демонстрируется "мощь российской армии".

Фильмы, которым российский минкульт не выдал прокатное удостоверение: