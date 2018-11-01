Фильм "Хантер Киллер" о спасении президента России американцами не вышел в прокат
Американский боевик "Хантер Киллер" не получил прокатного удостоверения министерства культуры России. Премьера картины была запланирована на 1 ноября, однако кинотеатры в четверг начали убирать ее из расписания.
Как сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика", компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания сеансы фильма.
"Вынуждены сообщить Вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер Киллер", - цитирует издание письмо компании.
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Дистрибьютор отмечает, что все материалы и документы по фильму были представлены в минкульт заранее, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения получено не было.
В министерстве культуры не смогли предоставить Би-би-си оперативный комментарий.
Фильм "Хантер Киллер" стоит в расписании многих российских кинотеатров на четверг, однако электронная покупка билетов на большинство сеансов недоступна.
Представитель сети кинотеатров "Люксор" Андрей Родин подтвердил Би-би-си, что компания получила письмо от дистрибьютора, а также добавил, что, по его данным, прокатное удостоверение должны выдать в пятницу.
В центре сюжета фильма - история экипажа американской подлодки, который отправляется на поиски пропавшей субмарины ВМС США. Параллельно американские спецслужбы выясняют, что министр обороны России адмирал Дуров возглавил заговор и захватил в заложники президента России Закарина. Подводникам предстоит спасти Закарина, сорвать опасный заговор и предотвратить новую мировую войну.
В фильме снялись звезды Голливуда Джерард Батлер и Гари Олдман. Министра обороны Дурова и президента Закарина сыграли российские актеры Михаил Горевой и Александр Дьяченко.
В сентябре СМИ сообщали, что фильм был запрещен к прокату на территории Украины, так как там демонстрируется "мощь российской армии".
Фильмы, которым российский минкульт не выдал прокатное удостоверение:
- "Смерть Сталина", 2017 год. Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи была запрещена к показу по просьбе группы деятелей культуры, направивших письмо министру Владимиру Мединскому. В письме, в частности, говорилось, что в комедии искажены образы некоторых исторических личностей.
- "Любовь", 2015 год. Эротическая мелодрама французского режиссера Гаспара Ноэ не была допущена к показу на российских экранах из-за сцен "порнографического характера".
- "Номер 44", 2014 год. Голливудский детектив, действие которого разворачивается в СССР в 1950-е годы, сначала получил прокатное удостоверение, но лишился его за несколько дней до премьеры. Мединский объяснил это тем, что Советский Союз в фильме изображен как "Мордор ... с физически и морально неполноценными недочеловеками".
- "Борат", 2006 год. Американская комедия с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста, не была показана в кинотеатрах России и Казахстана. Чиновники пришли к выводу, что фильм оскорбляет казахский народ.