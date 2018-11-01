Россия ввела санкции против украинских политиков и бизнесменов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях против Украины. В список вошли 322 человека и 68 компаний. В списке есть бизнесмен Виктор Пинчук, старший сын президента Петра Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и силовики.

Введение "специальных экономических мер", сказано в постановлении, предполагает замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств с территории России на Украину.

Отвечать за внесение изменений в санкционный список будет российское министерство финансов. Кроме этого, минфин сможет направлять правительству предложения о предоставлении временных разрешений на проведение операций в отношении компаний из списка.

В список вошли бывшие и действующие украинские чиновники, военные и предприниматели. Перечень опубликован на сайте российского правительства.

Под санкции попали экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, бывший лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, ряд военачальников, включая министра обороны Степана Полторака и начальника генштаба Виктора Муженко, секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов, глава МВД Арсений Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и старший сын президента страны Алексей Порошенко.

Сам Порошенко в список не включен. "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Санкции будут распространяться на депутатов Верховной рады, судей Конституционного суда Украины, чиновников администрации президента, руководителей органов власти и крупных компаний, а также на бизнесменов и на сами компании.

В частности, в список включен миллиардер Виктор Пинчук и подконтрольная ему инвестиционно-консалтинговая группа EastOne Group Ltd, зарегистрированная в Британии. Есть в нем и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс. При этом в перечень не попали другие крупные украинские бизнесмены - например, Игорь Коломойский и Сергей Тарута.

Санкции также введены в отношении главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, собственник крупной частной газодобывающей группы Burisma Николай Злочевский и глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин.

Под санкции попали крупнейший украинский агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", производитель подсолнечного масла Kernel Holding, железорудная группа Ferrexpo, Укрхимэнерго, "Покровский ГОК", Криворожский железорудный комбинат и другие компании.

Путин решил ввести санкции

Санкции были введены в соответствии с указом президента России Владимира Путина, подписанным 22 октября.

В Кремле тогда сообщили, что решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

После аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе Украина ввела санкции против 1228 российских граждан и 468 компаний.

Украинские санкции коснулись российских парламентариев, сотрудников администрации президента, высокопоставленных чиновников, бизнесменов, деятелей культуры и представителей СМИ. Им запрещен въезд на Украину, а украинские активы подлежат конфискации.

В мае этого года президент Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, расширив санкции в отношении российских юридически и физических лиц и продлив действие санкций, введенных в предыдущие годы.