Пирамида "Кэшбери" прекращает работу и создает новую компанию

Правообладатель иллюстрации cashbery.com Image caption На своем сайте "Кэшбери" обещала займы с доходностью до 600% годовых. Так не бывает, это пирамида, предупредил ЦБ

Инвестиционный сервис "Кэшбери", признанный Центробанком России масштабной финансовой пирамидой, объявил о своем закрытии. Глава сервиса Артур Варданян пообещал создать новую компанию.

"Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна", - говорится в обращении Варданяна, размещенном в YouTube.

Со 2 ноября пользователи смогут произвести индивидуальный расчет в личном кабинете сайта "Кэшбери", сказано в обращении. Участники "Кэшбери" будут автоматически переведены в новую компанию, пообещал Варданян.

"Через 100 дней мы создаем новую компанию - GDC, Global decentralized community, - заявил Варданян. - В первый год мы планируем вырасти до 5 млн участников, а в следующий год - до 30 млн".

Варданян против ЦБ

Варданян в своем видеообращении обвинил в сложившейся ситуации ЦБ и СМИ. Накануне в ЦБ заявили, что ущерб от деятельности "Кэшбери" оценивается в 1-3 млрд рублей.

Инвестиционный сервис "Кэшбери", работавший в России около двух лет, приостановил свою деятельность 11 октября на три недели. Уже тогда Варданян заявлял, что состояние сервиса ухудшилось якобы из-за заказной информационной атаки (тогда он тоже записал видеообращение). Центробанк, в свою очередь, заявлял, что платформа является "одной самых масштабных финансовых пирамид" последних лет.

"Кэшбери" позиционирует себя как платформа, которая выдает кредиты физлицам и малому бизнесу за счет средств инвесторов (вкладчиков). Инвесторов сервис завлекает доходностью в 600% годовых.

Как писала Би-би-си, после скандала администраторы "Кэшбери" создали чат для координации блокировки видео с негативными отзывами об этом сервисе, который в октябре приостановил работу.

Администраторы основного телеграм-чата "Кэшбери", в котором вкладчики обсуждали новости сервиса, создали новый чат под названием "Чат-бан Антитролль".

Би-би-си ознакомилась с перепиской в чате. Авторов видео с негативными отзывами администраторы этого чата называют "тараканами", "паразитами" и "тварями".

ЦБ против "Кэшбери"

ЦБ публично объявил о проблемах с "Кэшбери" в конце сентября.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране", - говорил 26 сентября директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Структуры этой группы обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, но при этом не ведут реальной экономической деятельности, перечислил Лях.

Накануне, 31 октября, Лях заявил, что ущерб от деятельности компаний группы "Кэшбери" оценивается в 1-3 млрд рублей.

"Оценка составляет от 1 до 3 млрд рублей и находится примерно где-то посередине", - сказал он, добавив, что сейчас в соцсетях и мессенджерах в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью "Кэшбери", состоит несколько сотен тысяч человек.

"Но мы понимаем, что часть из них рекламные либо накрученные. Людей, которые непосредственно вовлечены в эту деятельность, конечно, гораздо меньше", - пояснил Лях.