"Разочарование и злость". В Google протестуют против домогательств в компании

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Сотрудники Google проводят масштабную акцию протеста, требуя более эффективной защиты прав женщин в компании и более прозрачной процедуры рассмотрения обвинений в сексуальных домогательствах.

В частности, участники акции протеста требуют отменить процедуру принудительного разрешения конфликтной ситуации, это позволит жертвам домогательств обращаться в суд.

Сотрудники Google, участвующие в акции протеста, покинут свои рабочие места в офисах компании по всему миру в четверг в 11:00 по местному времени. Участники акции оставят на рабочих местах записки следующего содержания: "Меня нет на рабочем месте, потому что я участвую в акции с другими коллегами по Google, чтобы выразить свой протест против сексуальных домогательств, непристойного поведения, непрозрачной политики и против того, что не все считают обязательным соблюдать культуру поведения на рабочем месте".

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что поддерживает право работников на проведение таких акций протеста.

"Я понимаю злость и разочарование, которые многие из вас чувствуют", - написал он в электронном письме, адресованном всем сотрудникам компании.

"Я тоже чувствую это [злость и разочарование] и абсолютно заинтересован в том, чтобы достичь прогресса по этой проблеме, которая на протяжении долгого времени оставалась нерешенной в нашем обществе, и в компании Google в частности", - говорится в письме гендиректора корпорации.

Ситуация в компании накалялась на протяжении последних недель, после того как выяснилось, что один из высокопоставленных менеджеров компании при увольнении получил 90 млн долларов отступных, хотя в отношении него звучали обвинения в сексуальных домогательствах. При этом руководство компании признало, что обвинения в его адрес "кажутся правдоподобными".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За последние два года по меньшей мере 48 других сотрудников компании, в том числе 13 старших менеджеров, были уволены в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах

В минувший вторник уволился руководитель исследовательской лаборатории компании Google X Ричард Девал. Его обвиняли в том, что он неприлично вел себя в отношении женщины, которая недавно проходила собеседование на должность в лаборатории.

С момента своего увольнения Девал не комментировал обвинения в свой адрес. Ранее он назвал обвинение со стороны женщины, проходившей собеседование, "ошибочным суждением".

За последние два года по меньшей мере 48 других сотрудников компании, в том числе 13 старших менеджеров, были уволены в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, никто из них не получил отступных, сообщил ранее Сундар Пичаи.

В письме, адресованном сотрудникам компании, Сундар Пичаи сообщил, что Google ужесточает отношение к неподобающему поведению своих работников.

"Мы хотим заверить вас, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы их расследуем и предпринимаем меры", - говорилось в письме руководства Google.

Участники акции протеста обратились к руководству Google, потребовав ряд изменений. Они потребовали прекратить практику принудительной процедуры урегулирования конфликтных ситуаций, если речь идет об обвинениях в домогательствах или дискриминации, устранить разницу в оплате труда мужчин и женщин, открыто публиковать данные о случаях домогательств в компании и нарушении прав женщин, а также дать возможность сотрудникам сообщать о случаях домогательств, сохраняя анонимность.

По мнению участников акции протеста, должен быть назначен представитель работников, который будет напрямую контактировать с советом директоров и генеральным директором компании и представлять интересы сотрудников.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сундар Пичаи сообщил, что Google ужесточает отношение к неподобающему поведению своих работников

Во многих компаниях, базирующихся в Кремниевой долине, в контракты сотрудников включен пункт о процедуре разрешения конфликтных ситуаций, согласно которому различные конфликты, обвинения и требования рассматриваются внутри компании, а сотрудник в таком случае не должен обращаться в суд.

Однако критики такого подхода к решению рабочих конфликтов отмечают, что подобное положение не столько защищает репутацию компании и обвиняемого, сколько заставляет жертв молчать и лишает их возможности оспорить несправедливые решения и защитить себя в суде.

Для компании Google масштабы акции протеста беспрецедентны.

"Женщинам уже надоело такое отношение, и я думаю, не только женщинам", - говорит профессор Келли Макэлхани из Школы бизнеса имени Уолтера Хааса.

"Есть много мужчин, которые участвуют в акциях и которым тоже надоело такое отношение к женщинам", - говорит Келли Макэлхани.

В мае ряд работников Google уволились в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках проекта Project Maven, в рамках которого Google должен был разработать для оборонного ведомства алгоритмы компьютерного зрения для анализа отснятого дронами видео и распознавания людей и объектов.

Также сотрудники компании активно выступали против планов Google вернуться в Китай, согласившись на требования китайских властей по фильтрации контента.