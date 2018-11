Image caption "Нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег в этой истории", - сказал Бэнкс в интервью Русской службе Би-би-си год назад

В Британии объявлено о начале уголовного расследования в связи с референдумом 2016 года о выходе страны из Евросоюза, под которое попал также бизнесмен Аррон Бэнкс, подозреваемый в том, что он получал от России деньги на агитацию британских избирателей голосовать за "брексит".

Сам Бэнкс отрицает, что он сам или подчиненные ему компании нарушали британское законодательство.

Национальное уголовное агентство открыло уголовное дело после обращения Центральной избирательной комиссии, которая сама разбиралась в том, было ли нарушено избирательное законодательство.

Речь идет о 2 миллионах фунтов, которые предположительно были переданы в качестве кредита лоббистской группе Better for the Country Бэнксом и его компаниями, а также о 6 миллионах фунтов, которые лоббисты получили от имени группы Leave.EU или принадлежали лично бизнесмену.

"Нет ни крупицы доказательств о присутствии каких-нибудь темных российских денег в этой истории", - сказал Бэнкс в интервью Русской службе Би-би-си год назад.

Всего на поддержку кампании за "брексит" Бэнкс потратил более 7,5 млн фунтов.

Бэнкс женат на гражданке России Екатерине Падериной, у него пятеро детей.