Промежуточные выборы в США: данные по мере поступления

  • 6 ноября 2018

6 ноября в США проходят промежуточные выборы, которые могут определить дальнейшую судьбу президентства Дональда Трампа. Здесь мы публикуем результаты голосования в режиме реального времени.

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