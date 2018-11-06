Промежуточные выборы в США: данные по мере поступления
- 6 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
6 ноября в США проходят промежуточные выборы, которые могут определить дальнейшую судьбу президентства Дональда Трампа. Здесь мы публикуем результаты голосования в режиме реального времени.
Используя эту карту, вы переходите на сайт агентства Ассошиэйтед пресс (АП). Этот сайт собирает данные о том, как читатели пользуются его услугами. Сбор данных регулируется условиями приватности сайта АП и Би-би-си не имеет доступа к этим данным.
***