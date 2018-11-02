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6 ноября американцы будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также десятки других законодателей. Русская служба Би-би-си объясняет важность ноябрьских промежуточных выборов и их последствия для Соединенных Штатов и остального мира - в 100 и 500 словах.

6 ноября 2018 года американцы полностью переизберут палату представителей конгресса (435 представителей от разных штатов), 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов.

Если на выборах победят демократы, Дональду Трампу по многим своим инициативам придется договариваться с оппозицией в конгрессе. Законодатели смогут активизировать расследования в отношении президента Трампа.

Десять демократов сражаются за победу в штатах, которые в 2016 году проголосовали за республиканского президента - Западная Вирджиния, Северная Дакота, Миссури, Индиана, Флорида, Невада, Аризона, Теннеси, Монтана и Техас.

До выборов сенат контролирует благодаря минимальному перевесу поддерживающая Дональда Трампа Республиканская партия. Расстановка сил в сенате пока выглядит так: 51 республиканец и 49 демократов.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Исторически партия президента почти всегда проигрывает промежуточные выборы

На этих выборах большой шанс могут получить все противники повестки Трампа. Среди них и те, кто участвовал в Женских маршах и протестовал против иммиграционной политики нынешнего Белого дома.

Если к власти в конгрессе придут демократы, они положат конец республиканским законодательным инициативам, смогут с большей уверенностью расследовать деятельность президента, вплоть до импичмента, хотя голосование по этому вопросу потребует 2/3 членов сената, что предполагает привлечение к этому процессу некоторых республиканцев.

Демократов будут интересовать и деяния членов правительства. Они наиболее вероятно законодательно закрепят позиции спецпрокурора Мюллера. Проект закона о предоставлении ему иммунитета ожидает своего часа с весны 2018 года.

Их будет интересовать не только российское вмешательство в выборы-2016, но и манера ведения Трампом и его семьей их бизнеса, а также выдвинутые против Трампа обвинения в сексуальных домогательствах и все скандалы, связанные с членами администрации (например, нецелевое использование денег на частные поездки министров).

Демократы также получат возможность проводить более либеральные законы в рамках отдельных штатов и смогут контролировать многие административные позиции.

В случае потери контроля над конгрессом со стороны нынешней партии власти ее представители в законодательном собрании могут лишиться возможности отправлять Трампу на подпись законы, которые поддерживает большинство, например, полное упразднение программы медицинского обеспечения для малоимущих "Обамакер", урезание программы "Медикер", пересмотр социальных пособий и продуктовых талонов для бедняков, еще один этап снижения налогообложения.

В то же время, если даже демократы выиграют большинство в обеих палатах конгресса, проталкивать в полной мере свою политику им не удастся - у Дональда Трампа, срок полномочий которого истекает в 2020 году, по-прежнему сохраняется право вето.

Если республиканцам удастся удержать власть в конгрессе, это будет означать, что они укрепят свои консервативные законодательные инициативы, позиция Трампа станет более прочной, демократы лишатся возможности отправлять важным свидетелям повестки или блокировать кандидатов Трампа на должности в исполнительной и судебной власти.

Республиканцы, если выиграют, получат больше власти на местах и смогут контролировать выборы в своих округах до 2022, а то и 2030 года. В данный момент именно республиканцы решают, кому именно отправлять повестку в расследовании относительно возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года и какие именно документы требовать.

Image caption Если демократы вернут себе контроль над сенатом, они смогут серьезно ограничить власть Трампа в последние два года его президентства

Исторически партия, представитель которой возглавляет Белый дом, практически всегда проигрывает промежуточные выборы - особенно, если они происходят в первый президентский срок и рейтинг поддержки главы государства составляет меньше 50%.

Республиканцы на этих выборах также почти побили исторический рекорд: 24 члена палаты представителей от правящей партии и 3 сенатора заявили о том, что уходят на пенсию, еще 6 - уходят в отставку, еще 12 будут сражаться за кресло в других офисах - губернаторском и сенатском.

Подобные массовый исход из сената и миграция политиков в последний раз происходили с этой партией в 30-е годы прошлого века.

Не меньшего внимания заслуживает губернаторская гонка за власть на местах - за кресла губернаторов штатов соревнуются 36 участников, из них 26 - в штатах, которые контролируются республиканцами, 9 - демократами, 1 - независимым губернатором.

После оглашения результатов избранные главы штатов будут формировать политику на местном и федеральном уровнях.