Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии для получения документов о разводе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд сообщил властям США, что известный публицист Джамаль Хашогги был "опасным исламистом".

Об этом, по данным СМИ, принц сообщил во время телефонного разговора с Белым домом еще до того, как Эр-Рияд признал, что Хашогги был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно сообщению газеты Washington Post, в разговоре с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном принц Салман сказал, что Хашогги якобы был членом исламистской организации "Братья-мусульмане".

По данным газеты, этот телефонный разговор состоялся 9 октября, то есть через неделю после исчезновения Хашогги.

Также сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии призвал Вашингтон сохранить сотрудничество между США и Эр-Риядом на прежнем уровне.

Семья Джамаля Хашогги сказала в интервью Washington Post, что журналист никогда не был членом "Братьев-мусульман". Также его близкие подчеркнули, что сам Хашогги за последние несколько лет неоднократно отрицал предполагаемые связи с организацией.

Что произошло в генконсульстве в Стамбуле?

В среду Турция обнародовала первый официальный доклад об обстоятельствах смерти Джамаля Хашогги. Власти страны утверждают, что Хашогги убили сразу после того, как он оказался в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Затем, по версии Анкары, тело журналиста расчленили и уничтожили.

Каких-либо свидетельств в подтверждение этой версии Анкара пока не представила. Тело убитого журналиста так и не было найдено.

Эр-Рияд отрицает какую-либо причастность королевской семьи к смерти журналиста. Однако Турция, США и сама Саудовская Аравия признают, что он был убит в консульстве.

До сих пор нет консенсуса по поводу того, как умер Джамаль Хашогги.

Известно, что 2 октября Джамаль Хашогги зашел в генконсульство своей страны в Стамбуле, чтобы разобраться с документами о разводе перед женитьбой на своей невесте - турчанке Хатидже Дженгиз. Журналист пропал после того, как зашел в здание дипмиссии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд утверждал в разговоре с представителями Белого дома, что Хашогги якобы был членом исламистской организации "Братья-мусульмане"

В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии его исчезновения.

Когда появилась информация об исчезновении Хашогги, Саудовская Аравия заявила, что журналист покинул здание целым и невредимым.

Через некоторое время Саудовская Аравия подтвердила факт смерти Хашогги, предположив, что он погиб в ходе драки. Позже власти страны признали, что убийство было преднамеренным, но совершено оно было без ведома властей.

В конечном счете Саудовская Аравия заявила, что Хашогги был убит, и она намерена выяснить все факты, касающиеся его гибели. При этом наследный принц Мухаммед Салман Аль-Сауд сказал, что это преступление причинило боль всем гражданам Саудовской Аравии.

Были арестованы 18 человек, которых будут судить в Саудовской Аравии. Турция требует их экстрадиции.

При этом Турция не обвиняет напрямую Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги.

На прошлой неделе состоялся разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и короля Саудовской Аравии Салмана. Оба лидера договорились совместно расследовать обстоятельства убийства публициста.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что у Анкары есть аудиозаписи, подтверждающие, что Хашогги пытали перед тем, как убить.

Кто такой Хашогги?

59-летний Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета Al-Hayat отказалась публиковать его колонку. Как сообщалось, тогда журналисту настоятельно посоветовали отказаться от ведения микроблога в "Твиттере". Покидая родину, Хашогги обвинил фактического лидера страны - наследного принца Мухаммеда ибн Салмана - в преследовании диссидентов.

Газета Washington Post, где саудовский журналист регулярно печатал свои колонки после отъезда из Саудовской Аравии, сообщала со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца "заманить" Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там.

Media playback is unsupported on your device Как подконтрольные властям Саудовской Аравии СМИ освещают исчезновение журналиста.

Что говорят другие страны?

Саудовская Аравия оказалась под серьезным давлением со стороны западных союзников после исчезновения Хашогги. В довольно жесткой форме от Эр-Рияда потребовали комментариев многие страны, в том числе и союзники.

Германия приостановила экспорт оружия в королевство, Канада пригрозила разорвать многомиллиардный оборонный контракт.

В середине октября президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен ответом Эр-Рияда. Тем не менее он сказал, что не видит причин блокировать контракты на поставку оружия в Саудовскую Аравию, несмотря на ситуацию вокруг Хашогги.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Невеста журналиста - турчанка Хатидже Дженгиз - сказала, что не отпустила бы Хашогги в консульство, если бы догадывалась, чем все закончится

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что он не удовлетворен ответом Эр-Рияда. Тем не менее, он заявил, что не намерен жертвовать выгодными для США контрактами на поставку оружия в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону нужно еще несколько недель для того, чтобы решить вопрос о необходимости введения санкций в отношении тех, кто причастен к смерти журналиста. При этом Помпео подчеркнул, что США не намерены разрывать тесные экономические связи с Саудовской Аравией.

В среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что убийство Хашогги было гнусным преступлением. Он заявил, что Франция не зависит от экономических связей с Саудовской Аравией и введет санкции в отношении Эр-Рияда, однако не уточнил, какие именно.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант назвал случившееся чудовищным злодеянием и добавил, что у США и Великобритании появилась возможность оказать давление на Эр-Рияд и по другим вопросам.