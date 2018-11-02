Убийство Хашогги: наследный принц Саудовской Аравии назвал журналиста "опасным исламистом"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд сообщил властям США, что известный публицист Джамаль Хашогги был "опасным исламистом".
Об этом, по данным СМИ, принц сообщил во время телефонного разговора с Белым домом еще до того, как Эр-Рияд признал, что Хашогги был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Согласно сообщению газеты Washington Post, в разговоре с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном принц Салман сказал, что Хашогги якобы был членом исламистской организации "Братья-мусульмане".
По данным газеты, этот телефонный разговор состоялся 9 октября, то есть через неделю после исчезновения Хашогги.
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Также сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии призвал Вашингтон сохранить сотрудничество между США и Эр-Риядом на прежнем уровне.
Семья Джамаля Хашогги сказала в интервью Washington Post, что журналист никогда не был членом "Братьев-мусульман". Также его близкие подчеркнули, что сам Хашогги за последние несколько лет неоднократно отрицал предполагаемые связи с организацией.
Что произошло в генконсульстве в Стамбуле?
В среду Турция обнародовала первый официальный доклад об обстоятельствах смерти Джамаля Хашогги. Власти страны утверждают, что Хашогги убили сразу после того, как он оказался в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Затем, по версии Анкары, тело журналиста расчленили и уничтожили.
Каких-либо свидетельств в подтверждение этой версии Анкара пока не представила. Тело убитого журналиста так и не было найдено.
Эр-Рияд отрицает какую-либо причастность королевской семьи к смерти журналиста. Однако Турция, США и сама Саудовская Аравия признают, что он был убит в консульстве.
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До сих пор нет консенсуса по поводу того, как умер Джамаль Хашогги.
Известно, что 2 октября Джамаль Хашогги зашел в генконсульство своей страны в Стамбуле, чтобы разобраться с документами о разводе перед женитьбой на своей невесте - турчанке Хатидже Дженгиз. Журналист пропал после того, как зашел в здание дипмиссии.
В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии его исчезновения.
Когда появилась информация об исчезновении Хашогги, Саудовская Аравия заявила, что журналист покинул здание целым и невредимым.
Через некоторое время Саудовская Аравия подтвердила факт смерти Хашогги, предположив, что он погиб в ходе драки. Позже власти страны признали, что убийство было преднамеренным, но совершено оно было без ведома властей.
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В конечном счете Саудовская Аравия заявила, что Хашогги был убит, и она намерена выяснить все факты, касающиеся его гибели. При этом наследный принц Мухаммед Салман Аль-Сауд сказал, что это преступление причинило боль всем гражданам Саудовской Аравии.
Были арестованы 18 человек, которых будут судить в Саудовской Аравии. Турция требует их экстрадиции.
При этом Турция не обвиняет напрямую Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги.
На прошлой неделе состоялся разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и короля Саудовской Аравии Салмана. Оба лидера договорились совместно расследовать обстоятельства убийства публициста.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что у Анкары есть аудиозаписи, подтверждающие, что Хашогги пытали перед тем, как убить.
Кто такой Хашогги?
59-летний Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.
Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета Al-Hayat отказалась публиковать его колонку. Как сообщалось, тогда журналисту настоятельно посоветовали отказаться от ведения микроблога в "Твиттере". Покидая родину, Хашогги обвинил фактического лидера страны - наследного принца Мухаммеда ибн Салмана - в преследовании диссидентов.
Газета Washington Post, где саудовский журналист регулярно печатал свои колонки после отъезда из Саудовской Аравии, сообщала со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца "заманить" Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там.
Что говорят другие страны?
Саудовская Аравия оказалась под серьезным давлением со стороны западных союзников после исчезновения Хашогги. В довольно жесткой форме от Эр-Рияда потребовали комментариев многие страны, в том числе и союзники.
Германия приостановила экспорт оружия в королевство, Канада пригрозила разорвать многомиллиардный оборонный контракт.
В середине октября президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен ответом Эр-Рияда. Тем не менее он сказал, что не видит причин блокировать контракты на поставку оружия в Саудовскую Аравию, несмотря на ситуацию вокруг Хашогги.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что он не удовлетворен ответом Эр-Рияда. Тем не менее, он заявил, что не намерен жертвовать выгодными для США контрактами на поставку оружия в Саудовскую Аравию.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону нужно еще несколько недель для того, чтобы решить вопрос о необходимости введения санкций в отношении тех, кто причастен к смерти журналиста. При этом Помпео подчеркнул, что США не намерены разрывать тесные экономические связи с Саудовской Аравией.
В среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что убийство Хашогги было гнусным преступлением. Он заявил, что Франция не зависит от экономических связей с Саудовской Аравией и введет санкции в отношении Эр-Рияда, однако не уточнил, какие именно.
Министр иностранных дел Британии Джереми Хант назвал случившееся чудовищным злодеянием и добавил, что у США и Великобритании появилась возможность оказать давление на Эр-Рияд и по другим вопросам.