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Российские интернет-компании "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler подписали с правообладателями меморандум о совместной борьбе с пиратством. Гарантом исполнения соглашения станет Роскомнадзор.

Согласно меморандуму, в течение трех недель правообладатели создадут реестр пиратских сайтов, на которых без их разрешения или без других законных оснований размещаются аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения.

Все администраторы интернет-сервисов, подписавших меморандум, должны будут каждые пять минут обращаться к этому реестру и затем в течение шести часов исключать указанные в нем ссылки из поисковой выдачи в России, говорится в документе.

Со стороны правообладателей документ подписали "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", Первый канал, ВГТРК, "СТС Медиа", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация "Интернет-видео" (объединение онлайн-кинотеатров), видеоплатформа "Руформ", а также входящий в "Яндекс" "Кинопоиск".

К меморандуму могут присоединиться и другие правообладатели, указано в документе. Со стороны интернет-площадок его, помимо трех крупнейших интернет-комапний, также подписал видеосервис RuTube, совладельцем которого является "Газпром-медиа".

Чтобы борьба с пиратством заработала в полную силу и стала отраслевым стандартом, следующим этапом должно стать закрепление его принципов в российском законодательстве, заявил Би-би-си финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский, который подписал документ от лица интернет-компании.

"Яндекс совместно с Mail.Ru Group, Рамблер, Rutube и обладателями прав на аудиовизуальные произведения проделал большую работу. Мы рады, что она наконец дала плоды", - сказал он.

В чем смысл меморандума?

Соглашение дает возможность разрешать споры между интернет-компаниями и правообладателями в досудебном порядке (в России с 2015 года действует антипиратский закон, согласно которому пиратская информация в интернете блокируется по решению суда).

Согласно тексту меморандума, подписавшие документ компании обещают не обращаться в суд друг против друга по вопросам, связанным с авторскими правами, уточняет газета "Ведомости".

Все споры между компаниями будет разрешать Роскомнадзор как гарант исполнения меморандума. Именно этот надзорный орган будет держателем реестра пиратских сайтов, о создании которого говорится в документе.

Если Роскомнадзор не сможет разрешить спор между подписавшими документ интернет-компаниями и правообладателями, то они смогут обратиться в суд. Если же правообладатели подадут иск в суд в обход Роскомнадзора, любой интернет-сервис получит право выйти из меморандума, пишет газета.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал подписание документа "историческим моментом". "Теперь она [пиратская информация] будет не блокироваться, а по доброй воле, на основании договоренностей, которые зафиксированы в меморандуме, будет удаляться. Это абсолютное саморегулирование", - цитирует его Интерфакс.

Жаров уточнил, что Роскомнадзор не является стороной, подписавшей документ, а лишь держателем реестра пиратских ресурсов.

Что будет с исками к "Яндексу"?

В начале сентября четыре телеканала, принадлежащих "Газпром-медиа", - ТНТ, ТВ3, "Супер" и "2х2" подали иски к "Яндексу" в Мосгорсуд. Поводом для исковых заявлений стали пиратские копии сериалов, размещенные в сервисе "Яндекс.Видео".

Подписанный меморандум делает эти иски "нелогичными, ненужными и необоснованными", заявил Абовский Интерфаксу.

Вместе с тем, "Газпром-медиа" пока что не будет отзывать свои иски к "Яндексу". "Давайте посмотрим, как будет работать механизм, и тогда уже решим", - заявил гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко после подписания меморандума. До очередного рассмотрения исков в Мосгорсуде еще достаточно времени, чтобы решить, как действовать, пояснил он журналистам.

В конце августа "Яндекс" уже исполнил одно решение Мосгорсуда и удалил из выдачи "Яндекс.Видео" ссылки на пиратский контент, на чем настаивал "Газпром-медиа".

"Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи "Яндекса", мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями", - говорилось в заявлении "Яндекса".

В компании пояснили, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" привела бы к недоступности всего yandex.ru.