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Крупнейший аэропорт Москвы Шереметьево для покрытия инвестиций в развитие аэродромной инфраструктуры планирует вдвое увеличить сбор за взлет-посадку для авиакомпаний. Не исключено, что заплатить за все придется пассажирам.

Об увеличении сбора 15 ноября сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

В начале ноября АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) направил авиакомпаниям, которые летают из этого аэропорта, презентацию с планами развития. Би-би-си ознакомилась с ее содержанием.

В ней, в частности, шла речь о том, что для реализации проекта развития МАШ с 1 января 2019 года планирует включить в сбор за взлет-посадку инвестиционную составляющую в размере 220,8 рублей за тонну максимальной взлетной массы. В результате сбор вырастет почти в два раза и составит 443,7 рубля.

В итоге, по расчетам компании, расходы авиакомпаний вырастут в расчете на одного пассажира на 75-81 рублей для самолета A320 и 105-143 рубля для самолета Boeing 777. В результате с вводом инвестиционного сбора расходы авиакомпаний на выполнение рейса увеличатся на 0,64-1,6%.

"В два раза увеличивается ставка сбора за взлет и посадку. Таким образом, все это ложится на плечи... Источник у нас один - это карман пассажира, у нас других источников нет", - сказал Тасун.

Большая часть пассажиропотока через "Шереметьево" приходится на группу "Аэрофлот". Расходы в 1,6% на каждый рейс можно считать высокими, считает Андрей Крамаренко, ведущий эксперт НИУ ВШЭ.

Би-би-си ожидает комментария от "Шереметьево" и "Аэрофлота".

Почему расходы увеличатся?

Сборы могут быть введены после того, как "МАШ" подпишет соглашение о передачи аэропортового имущества в концессию. Это соглашение, по которому инвестор вкладывается в развитие госимущества и получает возможность этим имуществом пользоваться.

В начале мая правительство России утвердило условия концессионного соглашения с аэропортом Шереметьево. Оно будет действовать до 31 декабря 2067 года. Его срок может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Согласно документу, аэропорт Шереметьево должен будет реконструировать часть своих объектов, например, взлетно-посадочные полосы, несколько рулежных дорожек, здание центрального пункта управления и построить другие объекты. В их числе западный перрон третьей взлетно-посадочной полосы и рулежные дорожки к первой полосе.

Источником финансирования объектов соглашения выступит "инвестиционная составляющая в составе тарифов на услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов", уточняется в документе. При этом концессионная плата будет составлять 1 тысячу рублей в год.

Деньги на строительство и ремонт взлетно-посадочных полос в большинстве аэропортов выделяются из бюджета по государственным программам. Юридически полосы принадлежат государственному ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", а аэропорты арендуют их.

В перспективе планируется передавать в концессию имущество всех трех аэропортов московского авиаузла, то есть в том числе Домодедово и Внуково.

Ранее глава минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что государство планирует подписать в 2018 году концессионные соглашения с двумя из трех аэропортов Московского авиационного узла, не уточняя, с какими именно. Минтранс ответил, что по концессии с Шереметьево ведется работа, направленная на скорейшее подписание соглашения, не ответив на вопросы про другие аэропорты московского авиаузла.

Как писал "Коммерсант", строительство и реконструкция объектов концессии в МАУ до 2037 года оцениваются примерно в 190 млрд рублей, и больше всего средств нужно аэропорту Домодедово.

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев оценивал надбавку к тарифу из-за инфраструктурного сбора в 93-94 рублей к 1 тонне взлетной массы, рассказывал он "Ведомостям".