Перенос в Россию сервисов авиабилетов откладывается. А что будет с ценами?

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Минтранс летом предложил до 1 января 2020 года перенести в Россию все серверы и базы данных для бронирования авиабилетов. Теперь он готов дать отсрочку, а авиакомпании - выполнить требования, но вместе с иностранцами. Чем это обернется для пассажиров?

Как заявил в четверг, 22 ноября, замминистра транспорта России Александр Юрчик, теперь его ведомство предлагает установить новый срок полного переноса данных - до 31 октября 2021 года.

До этого планировалось, что все серверы и базы данных систем бронирования для продажи внутрироссийских рейсов должны были быть перенесены в Россию уже к 1 января 2020 года.

Сам провайдер системы бронирования должен быть российским юридическим лицом.

Идею заменить зарубежные системы на национальные аналоги чиновники продвигают уже несколько лет. От требования хранить данные пассажиров в России авиакомпаниям удалось отбиться три года назад, когда вступили в силу поправки в закон "О защите персональных данных".

Требования невыполнимы и могут остановить продажи билетов через интернет, объясняла в 2015 году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Минтранс летом 2018 года вернулся к этой идее. Часть перевозчиков выступили резко против.

В июльском письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту АЭВТ Владимиру Тасуну говорилось, что реализация инициативы может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительному и затратному переносу данных в другие системы бронирования.

По оценкам авиаперевозчика, такая "миграция" могла бы занять два-четыре года.

Однако сейчас компания начала переговоры со своей новой системой бронирования - Amadeus о том, как будет выполняться требование минтранса о переносе персональных данных. Об этом заявил директор департамента развития корпоративных технологий "Сибири" Руслан Верещагин. Штаб-квартира Amadeus находится в Мадриде, а главный процессинговый центр в немецком Эрдинге.

В каком формате это будет происходить, пока рано говорить, сказали Би-би-си в пресс-службе авиакомпании.

Самый крупный российский перевозчик "Аэрофлот" продвинулся дальше в этой работе. Компания заявила, что готова с 2022 года использовать систему бронирования и продаж авиабилетов с серверами и базами данных, размещенными на территории России.

Сейчас "Аэрофлот" работает с американской Sabre.

Sabre планирует в 2019 году создать СП с российской авиакомпанией для переноса серверов, сообщил в четверг замгендиректора "Аэрофлота" по информационным технологиям Кирилл Богданов. Он добавил, что контрольный пакет в этой компании будет у российского интегратора.

"Специалистами компании была разработана дорожная карта, обеспечивающая выполнение этих требований, - сказал Богданов. - А именно: 2019 год - создание на территории РФ совместного предприятия с контрольным пакетом у российского партнера, 2019-2020 год - создание на территории РФ соответствующих центров обработки данных для переноса персональных данных пассажиров "Аэрофлота" на территорию РФ, 2021 год - перенос всех персональных данных и серверов, обеспечивающих их обработку".

Русская служба Би-би-си направила запрос в Sabre, ожидает ответа. Связаться с представителями Amadeus не удалось. Минтранс не ответил на запрос Би-би-си.

Почему государство пошло на уступки?

По данным "Ведомостей", крупнейшие авиакомпании работают с иностранными системами: "Аэрофлот" - с американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" - с Amadeus, лоукостер "Победа" - с Navitair. Остальные перевозчики, в том числе Utair, работают с российской "Сирена-трэвел", авиакомпания "Азимут" - с НСБ (разработчики - госкорпорация "Ростех" и аэропорт Внуково).

Богданов из "Аэрофлота" сказал, что отечественные системы подходят "для обеспечения работы второго эшелона авиакомпаний, как сами в принципе и признают производители этих систем".

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров считает, что перенос сроков перевода данных в Россию говорит о том, что государство признает: ни одна из российских систем не соответствует масштабам бизнеса крупных российских авиакомпаний и компромиссным вариантом может стать создание совместных предприятий с иностранными компаниями.

За несколько месяцев сменилась и аргументация министерства. Теперь речь в первую идет не об охране персональных данных пассажиров, а о том, чтобы обезопасить российский рынок от потенциального отключения от международных систем, отмечает эксперт.

Стоит ли беспокоиться пассажирам?

По словам Богданова, в случае "Аэрофлота" все расходы по созданию и переносу серверов и баз данных берет на себя Sabre.

По словам Гусарова, если другие компании смогут реализовать такую схему, то перенос данных в Россию не повлияет значительно на цену билетов. Минтранс ранее признавал возможные затраты, но называл их "посильными".

"Провайдеры автоматизированных информационных систем оформления воздушных перевозок получают плату от авиакомпании с каждого проданного билета и должны предусмотреть соответствующие расходы на выполнение требований российского законодательства для продолжения работы на внутреннем рынке", - говорилось в материалах министерства.